شكرا لقرائتكم خبر عن وسط الدفء العائلى.. أفضل 5 أفلام للمشاهدة فى ليلة الكريسماس والان مع تفاصيل الخبر

وسط الاحتفال بالكريسماس والأعياء يفضل الكثير قضاء الوقت فى جو دافئ ومشاهدة فيلم فى المنزل مع المقبلات والمشروبات الساخنة، ولمحبى هذه الأجواء إليكم قائمة بأفضل 5 أفلام للمشاهدة فى ليلة الكريسماس، تجمع بين الكوميديا والدفء العائلى والروح الاحتفالية.



افلام الكريسماس

Home Alone (1990)

فيلم عائلي كوميدي كلاسيكي يدور حول الطفل "كيفن" الذي يترك وحيدًا في المنزل خلال فترة الكريسماس ويواجه مجموعة من اللصوص بطريقة طريفة وذكية. الفيلم مثالي لأجواء العائلة والضحك.

The Polar Express (2004)

فيلم أنيميشن ساحر يحكى قصة طفل صغير يركب قطارًا سحريًا إلى القطب الشمالي ليلة الكريسماس، حيث يكتشف معاني العيد من إيمان وأمل ومغامرة.

Love Actually (2003)

فيلم رومانسي كوميدي متعدد القصص، يستعرض العلاقات الإنسانية المختلفة خلال موسم الكريسماس، يحتوي على مشاعر دافئة ومواقف مؤثرة ومضحكة.

Elf (2003)

فيلم كوميدي عائلي يحكي قصة "بادي"، الرجل الذي تربى في القطب الشمالي مع الأقزام ويعود إلى نيويورك ليبحث عن عائلته الحقيقية. أداء "ويل فيريل" يجعله مثاليًا للضحك والمرح.

The Grinch (2018)

فيلم أنميشن رائع مستوحى من قصة الدكتور سوس الشهيرة، حيث يحاول "جرينش" سرقة الكريسماس من بلدة "هوفيل"، لكنه يتعلم في النهاية عن الحب والمعنى الحقيقي للعيد.