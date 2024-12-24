حصاد 2024: الأفلام الأكثر تحقيقاً للإيرادات في مصر هذا العام

فيلم "ولاد رزق 3 - القاضية"

View this post on Instagram A post shared by RAW Entertainment (@rawegypt)

فيلم "إكس مراتي"

فيلم "الحريفة 2 - الريمونتادا"

https://www.instagram.com/p/DC2EKkXNWRw/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DC2EKkXNWRw/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DC2EKkXNWRw/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

فيلم "شقو"

View this post on Instagram A post shared by Amr Youssef (@amryoussefofficial)

فيلم "الهوى سلطان"

فيلم"الحريفة"

فيلم"فاصل من اللحظات اللذيذة"

View this post on Instagram A post shared by Ahmed El Sobky - احمد السبكى (@ahmedelsoobky)

فيلم "اللعب مع العيال"

فيلم "السرب"

فيلم "عصابة الماكس"

View this post on Instagram A post shared by فيلم عصابة الماكس (@3sabet.al.max)

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 08:49 مساءً - أيام قليلة تفصلنا عن توديعالذي شهد نشاطاً كبيراً على المستوى السينمائي في مصر، سواء من ناحية كم الأفلام التي تم إنتاجها هذا العام وكذلك الإيرادات التي تم تحقيقها والتي شهدت أرقاماً قياسية وغير مسبوقة، إضافة إلى تحقيق عدد من الأفلام مفاجآت بحصدها إيرادات غير متوقعة لتكون بداية لتغيير الخريطة السينمائية في مصر خلال الفترة المقبلة.وخلال التقرير التالى ترصد لكم "الخليج 365" أعلى 10 أفلام مشاهدة "تحقيقاً للإيرادات" فيخلال عام 2024، الذي شهد مفارقة تحدث للمرة الأولى بوجود فيلم واحد بجزأيه الأول والثاني في قائمة الأعلى إيرادات خلال العام نفسه، وهو "" حيث تم طرح الجزء الأول في بداية العام والثاني في نهاية العام وحقق الجزآن إيرادات كبيرة.تصدر فيلم "ولاد رزق 3 – القاضية" قائمة الأفلام الأعلى إيرادات في عام 2024 محققاً إيرادات تخطت 260 مليون جنيه، وهو رقم قياسي غير مسبوق في السينما المصرية، والفيلم من بطولة: أحمد عز، عمرو يوسف، آسر ياسين، محمد ممدوح، كريم قاسم، علي صبحي، سيد رجب، محمد لطفي، نسرين أمين، أسماء جلال، أحمد الرافعي، وضيوف الشرف: كريم عبد العزيز، أحمد فهمي، فيدرا، والفيلم من تأليف صلاح جهيني وإخراج طارق العريان.يمكنكِ قراءة: الأفلام الأكثر بحثاً في مصر عام 2024‏جاء فيلم "" في المركز الثاني بقائمة الأكثر تحقيقاً للإيرادات في 2024، والفيلم من بطولة: هشام ماجد، أمينة خليل، محمد ممدوح، خالد كمال، علي صبحي، عماد رشاد، ألفت إمام، وغيرهم من الفنانين، والعمل من إخراج معتز التوني، وتأليف أحمد عبد الوهاب وكريم سامي، وتدور أحداثه في إطار كوميدي حول طبيب نفسي متزوج من سيدة، ويكتشف بعد فترة طلاقها من مجرم خطير.فيلم "الحريفة 2 - الريمونتادا" الذي يتواصل عرضه حالياً ويستمر في نجاحاته الكبيرة التي حققها جزؤه الأول، جاء في المرتبة الثالثة، والفيلم من بطولة:، كزبرة، أحمد غزي، عبد الرحمن محمد، سليم الترك، خالد الذهبي، نور إيهاب، نورين أبو سعدة ودونا إمام، ومن تأليف إياد صالح، وإخراج كريم سعد، وضيوف الشرف: آسر ياسين وأحمد فهمي ونجم الكرة الإنجليزي السابق مايكل أوين، والمعلق أيمن الكاشف.جاء فيلم "شقو" في المرتبة الرابعة، وأعاد الفيلم الفنان عمرو يوسف بطل العمل إلى الواجهة السينمائية مرة أخرى بعد غياب، والفيلم شارك في بطولته: محمد ممدوح، دينا الشربيني، أمينة خليل، محمد جمعة، وليد فواز، عباس أبو الحسن، جميل برسوم، حنان يوسف، مع ظهور خاص للفنانة يسرا وضيف الشرف أحمد فهمي، ومن تأليف وسام صبري، ومن إخراج كريم السبكي، والفيلم مستوحى من رواية أمير اللصوص لـ"تشاك هوجان".اقرئي أيضاً: الهوى سلطان يكسر القاعدة في شباك التذاكر ويُعيد الأفلام الرومانسية إلى الواجهةيُعَدُّ فيلم "" من مفاجآت سينما 2024 بعدما حقق إيرادات غير متوقعة سواء لصناعه أو لباقي القائمين على السينما ولا سيما أنه ينتمي لنوعيةالتي لا تحقق ايرادات ضخمة، والفيلم بطولة: منة شلبي، أحمد داود، أحمد خالد صالح، جيهان الشماشرجي، سوسن بدر، عماد رشاد، فدوى عابد، خالد كمال، نورين أبوسعدة وعدد آخر من الفنانين، والفيلم تأليف وإخراج هبة يسري.أكبر مفاجآت هذا العام فيلم "" الذي فاجأ الجميع وتصدر المشهد السينمائي خلال الربع الأول من 2024 رغم اعتماده على مجموعة من الممثلين الشباب. الفيلم من بطولة:، أحمد غزي، كزبرة، نور إيهاب، خالد الذهبي، عبد الرحمن محمد، سليم الترك، وظهور خاص للفنانينوشريف الدسوقي، ونجم الكرة السابق أحمد حسام ميدو، كممثل لأول مرة داخل العمل، والفيلم من تأليف إياد صالح، وإخراج رؤوف السيد.جاء فيلم "فاصل من اللحظات اللذيذة" في المركز السابع بقائمة الأفلام الأكثر تحقيقاً للإيرادات في 2024، والفيلم بطولة: هشام ماجد، هنا الزاهد، محمد ثروت، بيومي فؤاد، والطفل جان رامز، والفيلم من تأليف شريف نجيب، وجورج عزمي، وإخراج أحمد الجندي، وإنتاج أحمد السبكي، وتدور أحداثه في إطار كوميدي فانتازي حول زوجين لديهما ابن ويعيشان معاً حياة تعيسة، ويكتشفان عوالم أخرى تدفعهما للتفكير في حياتهما مرة أخرى.تابعي المزيد.. حصاد 2024: تعرفوا إلى أفضل 10 مسلسلات خليجية هذا العامسجل فيلم "اللعب مع العيال" أعلى إيرادات في مشوار الفنان محمد إمام بطل العمل خلال مشواره الفني متخطياً فيلم "" الذي كان قد حقق 56 مليون جنيه، والفيلم يشارك في بطولته: أسماء جلال، باسم سمرة، حجاج عبد العظيم، ويزو، مصطفى غريب وغيرهم، من تأليف وإخراج شريف عرفة، وتدور الأحداث في إطار من الكوميديا، حول مدرس التاريخ "علام"، الذي يُنقل إلى إحدى المدارس بمنطقة صحراوية، فيواجه العديد من العقبات.انطلق فيلم "" في دور العرض هذا العام بعد سلسلة من التأجيلات واستطاع تحقيق ايرادات جيدة، والفيلم من بطولة: أحمد السقا، شريف منير، محمد ممدوح، نيللي كريم، صبا مبارك، دياب، عمرو عبد الجليل، مصطفى فهمي، أمير صلاح الدين وضيوف الشرف آسر ياسين، كريم فهمي، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، محمود عبد المغني، أحمد حاتم، والفيلم من تأليف عمر عبد الحليم، وإخراج أحمد نادر جلال.جاء فيلم "عصابة الماكس" في المرتبة العاشرة بقائمة الأفلام الأعلى تحقيقاً للإيرادات هذا العام، والفيلم من بطولة: أحمد فهمي، لبلبة، روبي، أوس أوس، حاتم صلاح، محمد لطفي وأحمد فهيم، مصطفى بسيط، وعدد من ضيوف الشرف منهم أحمد السقا وهشام ماجد، والفيلم من تأليف أمجد الشرقاوي وفادي أبو السعود، والفيلم من إخراج حسام سليمان في أولى تجاربه الإخراجية، وإنتاج هشام عبد الخالق.



لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».