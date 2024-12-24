دنيا سمير غانم قائدة فريق سيرك في مسرحية مكسرة الدنيا بموسم الرياض

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 08:49 مساءً - تواصل الفنانة دنيا سمير غانم، التحضيرات الخاصة بمسرحيتها الجديدة التي تحمل اسم "مكسرة الدنيا" والمُقرر تقديمها ضمن فاعليات موسم الرياض، بالمملكة العربية السعودية، على مسرح محمد العلي، لمدة 5 أيام متواصلة، وتحديداً في الفترة من 3 إلى 7 يناير 2025.

دنيا سمير غانم تواجه تحدياً كبيراً بمصير السيرك

وتُجسد دنيا سمير غانم، خلال أحداث مسرحية "مكسرة الدنيا"، شخصية "حلويات"، والتي تعمل قائدة فريق السيرك القديم في المدينة البسيطة التي تعيش فيها، وتدخل في تحدٍّ ما ذاتها، إما أنّ تُحقق نجاحاً غير مسبوق في عرضها الأخير، أو يقوم مالك أرض السيرك بهدمه لبناء مبنى تجاري على أرض السيرك.

ويُشارك في بطولة المسرحية بجانب دنيا سمير غانم، كلّ من محمد ثروت، سامي مغاوري، كريم عفيفي، مريم الجندي، صلاح الدالي، عبد الرحمن حسن "ظاظا".

أبرز شروط حضور مسرحية دنيا سمير غانم الجديدة

وكشفت الشركة المنظمة، عن أبرز شروط حضور مسرحية دنيا سمير غانم الجديدة، منها تفتيش حاملي التذاكر ومقتنياتهم الشخصية عند دخول موقع الفعالية، وسوف يتم مصادرة المواد المحظورة والخطرة، كما ستتم مصادرة كل مادة ترى الجهة المنظمة أو الجهاز الأمني في مقر الفعالية أنها خطرة أو يمكن أن يتم استخدامها لإلحاق الضرر بالمكان أو إفساد الفعالية.

وأكدت عدم السماح بدخول المأكولات والمشروبات من الخارج، حيث سيتم توفير عربات بيع الطعام والشراب داخل الفعالية، فضلاً عن عدم السماح باصطحاب الحيوانات، وكذلك منع استخدام آلات التصوير والتسجيل المتخصصة في موقع الفعالية.

كما يوافق حامل التذكرة بصفته الحاضر لمكان الفعالية على الصور الفوتوغرافية ومقاطع الفيديو والمقاطع الصوتية المسجلة التي قد يتم استخدامها كمطبوعات أو نسخ إلكترونية أو نشرها على شبكة الإنترنت.

دنيا سمير غانم "عايشة الدور" في رمضان 2025

وفي سياق متصل، تعمل دنيا سمير غانم على التحضيرات الأخيرة الخاصة بمسلسلها الجديد "عايشة الدور" الذي تخوض به منافسات موسم دراما رمضان 2025، حيث يجرى حالياً التعاقد مع الفنانين المشاركين في البطولة، وانضم لفريق العمل كل من محمد ثروت وسما إبراهيم، والعمل من تأليف أحمد الجندي، وكريم يوسف وإخراج أحمد الجندي.



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