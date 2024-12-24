شكرا لقرائتكم خبر عن شادى شامل.. كيف تغيرت ملامح الفنان الشاب بسبب السن و"الرتوش" التجميلية والان مع تفاصيل الخبر

تصدر الفنان شادي شامل محركات البحث بسبب تصريحاته حول الرتوش التجميلية التي يجريها عدد من الفنانين الرجال، وذلك خلال لقائه مع الفنانة بشرى ببرنامج "برة الصندوق"، حيث قال شادي شامل إنه كبر فى السن وملامحه تغيرت وأنه "ماشالش وشه وركب وش تاني"، مضيفا أن كل الفنانين فى مصر "بيعلموا كل حاجة".

وعن وصف تغير ملامحه بسبب عمليات التجميل، قال شادى شامل إن لفظ عملية تجميل كبير ولا يتناسب مع ما يجريه من "رتوش" على حد وصفه، ترصد الصور كيف تغيرت ملامح شادي شامل بسبب ما وصفه بالرتوش.

شادي شامل بدأ عمله في السينما من خلال فيلم السلم والثعبان في سن 14 سنة.



شادي شامل في مراحل مختلفة

فيلم السلم والتعبان عرض لأول مرة عام 2001، وقام ببطولته هانى سلامة، حلا شيحة، أحمد حلمى، رجاء الجداوى، مها عمار، طارق التلمسانى، عادل أمين، ثريا إبراهيم، زينب إسماعيل علا رشدى، سامية عاطف، عمرو سلامة، كريمة البدوى، عبير رفعت، إشرف دويدار، نسمة محمود، هبة توفيق، ياسمين طارق، ومن تأليف محمد حفظى وإخراج طارق العريان.

وتدور أحداث فيلم "السلم والتعبان" في إطار رمانسى اجتماعى، حول قصة حازم (هاني سلامة) شاب مستهتر ، فشل فى أن يكون زوجا جيدا وفشل فى أن يصبح أبا جيدا لكن حياته تبدأ في العودة للمسار السليم بعد أن تدخل ياسمين (حلا شيحة) حياته ، يواجهان معا العديد من المشاكل في بداية علاقتهما، لكن الحب يفرض كلمته في النهاية.



شادي شامل مع داليا البحيري



شادي شامل



شادي شامل



شادي شامل



شادي شامل



شادي شامل