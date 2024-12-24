شكرا لقرائتكم خبر عن إياد صالح: أغلب شخصيات الحريفة كانوا معايا فى المدرسة وبأسمائهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حلّ المؤلف والسيناريست إياد صالح ضيف الحلقة الأولى من بودكاست "الشغلانة"، الذى يقدمه الزميل آسر أحمد، وينشر يوم الأربعاء عبر صفحات الخليج 365، وتحدث إياد عن فكرة كتابة فيلم الحريفة وشخصيات العمل.

وقال إياد صالح: "لازم الكاتب يكون عنده خيال واسع وخبرات حياتية ويقابل أشخاص فى الحياة وتشوف شخصيات تاخدها وتعيد صياغتها بشكل تانى فى الكتابة، مثلا فيلم الحريفة الجزء الأول أغلب الأبطال شخصيات كانوا معايا فى المدرسة وبالأسماء كمان ششتاوى وحتة وهى مش قصة حياتهم هى الفكرة، والفيلم من البداية موجه للمراهقين والشباب والفكرة أنت بتعمل العمل لأنه جمهور، وفكرتى فى فيلم الحريفة أن الرياضة مهمة وبتبعد الشباب عن المخدرات والعنف".

وبدأ المؤلف والسيناريست إياد صالح مشواره من ورشة كتابة برنامج عالم سمسم عام 2002، ومن ثم عمل على تأليف أول مسرحية له عام 2005 بعنوان 6 رجال، وانضم لفريق برنامج صاحبة السعادة للإعلامية إسعاد يونس عام 2014، ومن ثم رئيس تحرير لبرنامج "تع اشرب شاى" عام 2017، وقدم أول عمل درامى له عام 2021 بتأليف مسلسل قارئة الفنجان، ومسلسل حلوة الدنيا سكر عام 2021، ومسلسل نصى الثانى.

كما شارك صالح فى كتابة مسلسل الاختيار 3: القرار، الذى عرض ضمن الموسم الرمضانى 2022، وقدم مسلسل الكتيبة 101 عام 2023، وفيلم شهر زى العسل 2024، وانطلق بفيلمه الحريفة الجزء الأول والثانى 2024.