شكرا لقرائتكم خبر عن هل تسجن سلمى زوج شقيقتها مازن وكاميليا فى نهاية أحداث وتر حساس؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توصلت سلمى "صبا مبارك" وزوجها رشيد "محمد علاء" إلى ما حدث يوم مقتل شقيقتها ليلى "جنا الأشقر"، وذلك خلال أحداث الحلقة 42 من مسلسل وتر حساس والذى يعرض على قناة on.

وكشف عبد الرحمن أن ليلى اكتشفت أن زوجها مازن "أحمد جمال سعيد" كان فى منزل الزوجية ويخونها مع رغدة "هيدى كرم"، وحاول مازن تهدئة ليلى وتدخل عبد الرحمن فى الأمر فبدأ مازن فى ضربه ودفع ليلى بقوة لتصطدم وتسقط غارقة فى دمائها.

وتوصل كل من سلمى ورشيد أن كاميليا "إنجى المقدم" شقيقة مازن تلاعبت فى الأدلة ثم ساومت عبد الرحمن لتغيير كلامه وتساعده فى الهروب خارج البلاد، لذلك هل تسجن سلمى مازن وكاميليا بعد الأدلة الجديدة؟ هذا ما ستكشفه الحلقات المقبلة.

مسلسل وتر حساس مكون من 45 حلقة ويقوم ببطولته كل من: صبا مبارك، محمد علاء، إنجى المقدم، هيدى كرم، لطيفة فهمى، هاجر عفيفى، أحمد جمال سعيد، جنا الأشقر، تميم عبده، محمد العمروسى، شريف الشعشاعى، تقى حسام، محمد على رزق، صالح عبد النبى، عزوز عادل، كريم العمرى، نورا مهدى، مينا نبيل، ميرنا نديم، وعدد آخر من الفنانين، وتأليف أمين جمال وإخراج وائل فرج وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية.

تدور أحداث مسلسل وتر حساس فى إطار درامي اجتماعي، حول قضية الخيانة الزوجية وخبايا النفس البشرية من خلال ثلاث سيدات (طبيبة ومحامية وموظفة)، حيث تتصاعد وتيرة الأحداث بسبب الخلافات بين المحامية وزوجها مهندس الديكور وخاصة بعد اتهامها له بالخيانة وزواجه من ابن خالتها مع تشابك العلاقات بين كل الأطراف.