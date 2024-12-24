فن ومشاهير

شاهد البوسترات المنفردة لفريق "البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو"

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القاهرة - سامية سيد - طرحت الشركة المنتجة لفيلم "البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو" البوسترات المنفردة لأبطال العمل وهم عصام عمر وركين سعد وأحمد بهاء وأسما إبراهيم ورامبو، والذى من المقرر عرضه يوم 1 يناير 2025، وفى الدول العربية من يوم 9 يناير المقبل.

"البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو" هو الفيلم الروائي الطويل الأول للمخرج خالد منصور بعد إخراجه عددًا من الأفلام القصيرة التي شاركت بعدد من المهرجانات الإقليمية والمحلية، وشارك منصور فى التأليف الكاتب والسيناريست محمد الحسيني، ويشارك البطولة الممثل الصاعد عصام عمر في أولى تجاربه السينمائية، ركين سعد، سماء إبراهيم، و أحمد بهاء أحد مؤسسي فرقة شارموفرز الغنائية في تجربته التمثيلية الأولى في عالم السينما، بالإضافة لعدد من الوجوه الشابة وضيوف الشرف.

وتم طرح البوستر بعد الرحلة الطويلة التي شارك بها الفيلم خلال الفترة الماضية مابين مهرجان فينيسيا بإيطاليا وسينما ميد لأفلام البحر المتوسط في بلجيكا حيث فاز الفيلم بجائزة لجنة التحكيم والجائزة الكبرى ، و المسابقة الرسمية للدورة الرابعة من مهرجان البحر الأحمر بجدة بالمملكة العربية حيث فاز بجائزة لجنة التحكيم، المسابقة الدولية لمهرجان دهوك السينمائي الدولي بالعراق، وأخيرا المسابقة الرسمية للأفلام الروائية الطويلة ضمن فعاليات الدورة الـ35 لأيام قرطاج السينمائية.

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أحمد بهاء

 

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إسما إبراهيم 

 

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ركين سعد 

 

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عصام عمر 

 

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رامبو

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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