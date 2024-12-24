شكرا لقرائتكم خبر عن راغب علامة وعبد الله بالخير مش آخر الضحايا.. الذكاء الاصطناعى يورط توم هانكس والان مع تفاصيل الخبر

وقع النجم راغب علامة ضحية الاستخدام الخاطئ للذكاء الاصطناعى، حيث تسبب فى توريطه بأزمة كبيرة مع أنصار حزب الله، وذلك بعدما تداول نشطاء السوشيال ميديا، تسجيلا صوتيا يجرى فيه الفنان الإماراتى عبد الله بالخير اتصالا هاتفيا مع راغب علامة، الذى يقول للفنان عبد الله بالخير فى إطار دعوته لزيارة لبنان: "هلق ما عاد فى نصر الله، ارتحنا منه مع كلمة غير لائقة، لتنقلب الدنيا على راغب علامة".

راغب علامة حرص على توضيح الأمور سريعاً وتبرأ من التسجيل الصوتى الذى تم تداوله، مؤكداً أنه تم تقليد صوته بخاصية الذكاء الاصطناعى وكتب في منشور على حسابه بموقع إكس: "يتناول بعض الناشطين حديث تليفوني مصطنع بين أحد الأشخاص وبين أحد الفنانين وعن طريق الذكاء الاصطناعى جرى تقليد صوتي وحديث غير صحيح، أنفى هذا الاتصال جملةً وتفصيلاً، وسوف ألاحق الموضوع قضائياً لنصل إلى هذا الشخص، خاصة وأن فور انتشار هذا التسجيل الصوتى شن أنصار حزب الله حملة شرسة ضد راعب علامة، مع توجيه التهديدات له حال قدومه إلى بيروت، وفى نفس الوقت، تعرضت مدرسة السان جورج، المملوكة للفنان راغب علامة في جنوب لبنان، إلى التخريب والتكسير، مع كتابة عبارات مؤيدة للأمين السابق لحزب الله ومناهضة للفنان.



راغب علامة وعبد الله بالخير ليسا آخر ضحايا الذكاء الاصطناعي حيث تعرض النجم العالمي توم هانكس لعملية نصب من خلال الذكاء الاصطناعي، حيث تم استخدام صوته في إعلان للترويج لأدوية غير قانونية مستخدمين الذكاء الاصطناعي، حذر توم هانكس جمهوره من الإعلان ووجه بضرورة الوقوف في وجه الاستخدام الخاطئ للذكاء الاصطناعي والذي ينتج عنه عمليات نصب.



راغب علامة







راغب علامة



راغب علامة