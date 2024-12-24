شكرا لقرائتكم خبر عن محمود الليثى يحيى حفلتين ليلة رأس السنة.. تعرف على التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

أعلن المطرب محمود الليثى عن استعداده لإحياء حفلتين غنائيتين ليلة رأس السنة 31 ديسمبر، حيث روج للحفلين على حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.

ونشر محمود الليثى بوسترات الحفلتين وعلق عليها قائلاً: "يلا بينا نولع الدنيا ونحتفل مع بعض بالسنة الجديدة فى أقوى حفلات بمصر استنونى ليلة رأس السنة 31 ديسمبر فى حفلتين، ودايمًا مع بعض ونعمل أنجح وأقوى الحفلات".

ومن المقرر أن يشارك محمود الليثى فى حفله الأول، نقيب المهن الموسيقية الفنان مصطفى كامل، والمطرب أحمد شيبة، بينما فى الحفل الثانى يشاركه المطرب أوكا.



محمود الليثى مع مصطفى كامل واحمد شيبة

وفاز محمود الليثى مؤخرًا بالمركز الثالث بأغنيته عم المجال واحتلالها قائمة الأغانى الأكثر رواجًا فى الشرق الأوسط على يوتيوب لهذا العام 2024، بعد تحقيقها أكثر من 76 مليون مشاهدة على موقع يوتيوب، والأغنية من كلمات أحمد يوسف الجوكر وألحان محمد عبد السلام وتوزيع باسم منير وميكس وماستر أحمد جودة.

وأعرب محمود الليثى عن سعادته بالنجاح الكبير الذى حققته أغنيته "عم المجال"، وقال الليثى لـ"الخليج 365": "الحمد لله الأغنية حققت نجاحًا كبيرًا بإشادة الجميع وتخطت 71 مليون مشاهدة على يوتيوب، ومن أكثر الأغاني القريبة مني والتي تطلب مني في الحفلات والأفراح.. أشكر جمهورى الذي دائمًا يدعمني ويساندني طول الوقت".