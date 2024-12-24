شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد أحمد العوضى ويارا السكرى "فهد وآسيا" فى فهد البطل رمضان 2025 والان مع تفاصيل الخبر

روجت الفنانة الشابة يارا السكرى لدورها فى مسلسل فهد البطل مع النجم أحمد العوضى، والتى تخوض بالعمل أولى تجاربها الحقيقية فى التمثيل بعد عملها كموديل إعلانات وظهورها بدور صغير فى فيلم "الفلوس" مع تامر حسنى، حيث نشرت يارا صورة تجمعها مع أحمد العوضى على حسابها بموقع إنستجرام معلقة: "آسيا وفهد.. رمضان 2025".



يارا السكرى واحمد العوضى

مسلسل فهد البطل من تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبد السلام وإنتاج شركة سينرجى وتدور أحداثه فى إطار شعبي مع خط درامى صعيدى، وبطولة أحمد العوضي، أحمد عبد العزيز، ميرنا نور الدين، لوسى، عصام السقا، محمود البزاوى، يارا السكرى، صفاء الطوخى، صفوة، عزت زين، عايدة رياض، حجاج عبد العظيم، أحمد عبد الله محمود وآخرين.

يذكر أن أحمد العوضي قدم فى رمضان الماضى مسلسل "حق عرب" وشارك في بطولته: دينا فؤاد، رياض الخولي، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصري، كارولين عزمي، أحمد صيام، سلوى عثمان، سامح السيد، وفاء مكي، أحمد عبد الله محمود، إبراهيم السمان، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران، تامر شلتوت، يُمنَى طولان، وعدد آخر من الفنانين. والعمل من تأليف محمود حمدان، وإخراج إسماعيل فاروق.

دارت أحداث مسلسل "حق عرب" فى إطار شعبى تشويقى حول عرب السويركى "أحمد العوضى"، الذى يسعى للهروب من ماضٍ مرير، ألا وهو أنه ابن الشخص الذى يعمل عنده وهو عبد ربه "رياض الخولى" دون أن يعلم الثنائي بحقيقة الأمر، إلا أن عداوة تحدث بينهما قد تجعل السر الذي تخفيه صباح "وفاء عامر" زوجة عبد ربه تبوح به حتى تحقن الدماء بين الابن ووالده، وكذلك الحفاظ على سمعتها.