شكرا لقرائتكم خبر عن محمد التاجى يجرى عملية جراحية جديدة والجمهور يدعو له بالشفاء العاجل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض الفنان محمد التاجى لأزمة صحية ما أدى لإجراء عملية جراحية، وكتب كل متابعيه عبر حسابه على فيس بوك، "محمد التاجى فى غرفة العمليات الآن ربنا يطمنا عليه ويقومه بألف سلامة"، ودعا له العديد من محبيه بالشفاء العاجل.

وحرص محمد التاجى على مشاركة متابعيه بنكتة قبل دخوله غرفة العمليات، حيث كتب على حسابه بموقع فيس بوك: "آخر نكته قبل ما أخش العملية.. مرة واحد مخنوق طلع الفضاء بقى مخنوق فضائى.. تمترارارم تمتم".

محمد التاجى





وفى شهر مايو الماضى، قال محمد التاجي في تصريح خاص لـ ”الخليج 365”: "أعاني من بعض المشاكل الصحية نتيجة عملية جراحية أجريتها العام الماضي ولم أشعر بالارتياح".

وتابع محمد التاجي: "عملت السنة اللى فاتت عملية جراحية في المعدة لكن بسبب ارتباطي بأكثر من عمل فني احتاج سفرا ما بين القاهرة ولبنان، ونتيجة الإجهاد تسبب في فتق بجدار البطن بسبب ضعفه، وهعمل عملية جراحية يعالجوا الفتق ويركبو شبكية عشان يحميه، والحمد لله على كل شيء كله أجر وعافية عند ربنا".

يذكر أن آخر أعمال الفنان محمد التاجي هو مسلسل جودر الذى عرض في رمضان الماضي وهو من بطولة ياسر جلال، نور اللبنانية، ياسمين رئيس، تارا عماد، أحمد بدير، أيتن عامر، وفاء عامر، عبد العزيز مخيون، علي صبحي، وليد فواز، رشوان توفيق، ياسر الطوبجي، أحمد كشك، جيهان الشماشرجي، عايدة رياض، محمود البزاوى، مجدى بدر، عابد عنان، هدى مجد وآخرين، وهو من تأليف أنور عبد المغيث، وإخراج إسلام خيرى وإنتاج شركتى Media hub سعدى – جوهر و Arouma تامر مرتضى.