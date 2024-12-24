شكرا لقرائتكم خبر عن إياد صالح فى بودكاست الشغلانة: مهما كنت موهوبا صعب تكون سيناريست والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حلّ المؤلف والسيناريست إياد صالح ضيف الحلقة الأولى من بودكاست "الشغلانة" الذى يقدمه الزميل آسر أحمد، وينشر يوم الأربعاء عبر صفحات الخليج 365، ويسلط الزميل الضوء على كواليس ما وراء الكاميرات ويعتمد على استضافة صناع السينما والدراما للحديث عن صناعة الأعمال.

وقال إياد صالح: "مهما كنت موهوب صعب تكون سيناريست، لأن الكتابة صعبة ومحتاجة ممارسة وقصة أى فيلم فى الدنيا اتعملت قبل كدة، الفكرة دائما فى المعالجة والطريقة اللى هتحكى بيها القصة، والفكرة فى القصة اللى هتتحكى ده اللى بيفرق فيلم عن فيلم ومسلسل عن مسلسل والرحلة هتكون عامله إزاى".

وبدأ المؤلف والسيناريست إياد صالح مشواره من ورشة كتابة برنامج عالم سمسم عام 2002، ومن ثم عمل على تأليف أول مسرحية له عام 2005 بعنوان 6 رجال، وانضم لفريق برنامج صاحبة السعادة للإعلامية إسعاد يونس عام 2014، ومن ثم رئيس تحرير لبرنامج "تع اشرب شاي" عام 2017، وقدم أول عمل درامي له عام 2021 بتأليف مسلسل قارئة الفنجان، ومسلسل حلوة الدنيا سكر عام 2021، ومسلسل نصي الثاني.

كما شارك صالح في كتابة مسلسل الاختيار 3: القرار، الذي عرض ضمن الموسم الرمضاني 2022، وقدم مسلسل الكتيبة 101 عام 2023، وفيلم شهر زي العسل 2024، وانطلق بفيلمه الحريفة الجزء الأول والثاني 2024.