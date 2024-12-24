شكرا لقرائتكم خبر عن أيتن عامر تتعاون مع الملحن أحمد البرازيلى فى أغنية "يا نهار يا نهار" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم الفنانة أيتن عامر أغنية جديدة تحمل اسم "يا نهار يا نهار" من كلمات أحمد البرازيلى وإينزو الحسينى وألحان أحمد البرازيلى وتوزيع مودى سعيد وميكس وماستر محمد عباس، ومن المقرر طرحها خلال أيام، وتحمل عددا من المفاجآت.

وتعاون الملحن أحمد البرازيلى فى مشواره مع عدد كبير من نجوم الطرب من مصر والوطن العربى منهم الهضبة عمرو دياب ومدحت صالح ولؤى ومحمد عدوية ومى كساب وايساف وهيفاء وهبى وغيرهم.

وحققت النجمة أيتن عامر نجاحاً من خلال أغنياتها الأخيرة "مثيرة للجدل" على موقع "يوتيوب" ومنصات الموسيقى، وحساباتها على مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة، والتى صورتها على طريقة الفيديو كليب.

يذكر أن النجمة أيتن عامر تعيش حالة من النشاط الغنائى خلال هذه الفترة، حيث بدأت نشاطها بحفل غنائى قدمته على إحدى البواخر النيلية مؤخراً، وغنت خلال الحفل عدداً من أغنياتها التى قدمتها فى أعمالها السينمائية والكليبات، منها، "يا ستو أنا"، "تبادل النظرات"، "اكشف"، "بناقص"، "ماليش في القفش"، وأغنيتها من فيلم زنقة الستات، كما غنت للنجمتين فيروز ونجاة الصغيرة.

وشاركت أيتن عامر فى شهر رمضان الماضى فى مسلسل "جودر" وشارك فى البطولة بجوارها كل من، ياسر جلال، نور اللبنانية، ياسمين رئيس، وفاء عامر، تارا عماد، أحمد بدير، عبد العزيز مخيون، علي صبحي، وليد فواز، رشوان توفيق، ياسر الطوبجي، أحمد كشك، جيهان الشماشرجي، عايدة رياض، محمود البزاوى، مجدى بدر، عابد عنان، هدى مجد وآخرين، وهو من تأليف أنور عبد المغيث، وإخراج إسلام خيرى وإنتاج شركتى Media hub سعدى – جوهر وArouma تامر مرتضى.