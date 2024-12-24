شكرا لقرائتكم خبر عن شمس البارودى تتذكر زوجها حسن يوسف ونجلها الراحلان بكلمات مؤثرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تذكرت الفنانة شمس البارودى كل من زوجها النجم الراحل حسن يوسف ونجلها الراحل عبد الله، بكلمات مؤثرة عبر حسابها على فيس بوك.

وكتبت شمس في البداية قائلة: "أحاول بكل ما أوتيت بيقين وإيمان أن أصبر أحمد الله وأرضي بقضائه وأتصبر إلا أننى أذرف الدموع بدون توقف ذكريات حياتية في كل السكنات واللحظات أعتذر لمن حولى لا أعلم ما هذا الضعف والوهن الروحى مرور الوقت يزلزلنى حزنا على فراق فلذة كبدى عبد الله وونس عمرى وسندى بعد الله شريكي في أنفاسي وخلجات نفسي وكل لحظات أيامى وعمرى حبيبي زوجي".

وتابعت: "يحيط بي في معظم الأوقات أبنائي وشقيقاتى وشقيقة حبيبي وبناتها وصديقاتي محاولين إخراجي من فجيعه الفراق ولوعة الحزن أجاريهم حتى أختلى بنفسي فأجهش ببكاء يرجرج أحشائي وثنايا صدرى بكاء لم أعهده من قبل فما هذا الحزن الذي تعدى صبري واحتسابي فيزلزلنى ولا يتوقف إلا ويدمرنى يعلم أحبابي فينهرونى وينصحوننى مناعتك ستنهار توقفى عن تدمير صحتك بهذا الحزن احلف لهم والله مالي سيطرة علي نفسي وكأن جماح الحزن تفلت".

وأضافت في كلامها: "يا الله سامحنى لضعفى وهوان يقيني في مصيبتى وادعوه يارب احفظ لى فلذات كبدى وقويني حتى أكمل مسيرة حبيبي فأتم ما تركه لهم لإسعادهم وتأمين ما أراده لهم بعون الله وتوفيقه افتقدك يا حبيبي افتقد حنانك وعطاءك افتقد واحة الأمان التى أحييتنا فيها افتقد وجودك ونصحك ورأيك افتقد جلوسى بجوارك تلف زراعك على كتفي وأنا أسألك في أمور حياتنا وأبنائنا أعلم هي سنة الحياة الدنيا فراق يعقبه حزن حتى نلتقي في حياتنا الأخرة فاللهم الصبر والاحتساب والسلوان أللهم صبر يرضيك".