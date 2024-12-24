شكرا لقرائتكم خبر عن راغب علامة ضحية الذكاء الاصطناعى.. وهذه تفاصيل أزمة تورط فيها والان مع تفاصيل الخبر

تسبب الذكاء الاصطناعى فى توريط الفنان اللبنانى راغب علامة فى أزمة كبيرة مع أنصار حزب الله، وذلك بعدما تداول نشطاء السوشيال ميديا، تسجيلا صوتيا يجرى فيه الفنان الإماراتى عبد الله بالخير اتصالا هاتفيا مع راغب علامة، الذى يقول لـ بالخير فى إطار دعوته لزيارة لبنان: "هلق ما عاد فى نصر الله، ارتحنا منه مع كلمة غير لائقة، لتنقلب الدنيا على راغب علامة".

فور انتشار هذا التسجيل الصوتى شن أنصار حزب الله حملة شرسة ضد راعب علامة، مع توجيه التهديدات له حال قدومه إلى بيروت، وفى نفس الوقت، تعرضت مدرسة السان جورج، المملوكة للفنان راغب علامة في جنوب لبنان، إلى التخريب والتكسير، مع كتابة عبارات مؤيدة للأمين السابق لحزب الله ومناهضة للفنان.

راغب علامة حرص على توضيح الأمور سريعاً وتبرأ من التسجيل الصوتى الذى تم تداوله، مؤكداً أنه تم تقليد صوته بخاصية الذكاء الاصطناعى وكتب في منشور على حسابه بموقع إكس: "يتناول بعض الناشطين حديث تليفوني مصطنع بين أحد الأشخاص وبين أحد الفنانين وعن طريق الذكاء الاصطناعى جرى تقليد صوتي وحديث غير صحيح، أنفى هذا الاتصال جملةً وتفصيلاً، وسوف ألاحق الموضوع قضائياً لنصل إلى هذا الشخص.



راغب علامة

الفنان عبد الله بالخير أيضاً حرص على تبرئة الفنان راغب علامة من الاتهامات التي طالته، وذلك خلال مقطع فيديو نشره عبر حسابه بموقع "سناب شات" قال فيه: "مساء العسل عليكم، تعرفون السنابات اللي نزلتها الصبح مع راغب علامة كلها مسحتها، بسبب تعرضه للخداع من الذكاء الاصطناعي، وأنا أكلمه الغريب إني ما قدرت أميز هذه الخدعة والذكاء الاصطناعي، وأنه ليس الفنان راغب علامة".

وأضاف عبد الله بالخير: "اتضح في الأخير أن هذا الذكاء الاصطناعي، وما قدرت أفرق بينه وبين صوت راغب علامة، والمشكلة أن راغب ما يدري بالموضوع وأنا ما كلمته، لأنه ما عندي تليفونه ولا أتواصل معه، وما حدث ونشر اليوم تم حذفه، حتى لا أتسبب إزعاج للآخرين".

ووجه عبد الله بالخير رسالة إلى راغب علامة، قائلًا: "الذكاء الاصطناعي خطير وكثير حذروني منه، وأقول لراغب سامحني وأعتذر للفنان القدير راغب علامة، وأنا ما عندي تواصل معاه وما عندي تليفونه ولا أتواصل معه، هو فنان كبير وقدير وأنا أحبه ومن عشاقه".

راغب علامة عاد وأصدر بيانا لتصحيح الأمور وقال: "في إطار الحملة المستمرة من الشائعات المغرضة التي تستهدف السوبر ستار راغب علامة، انتشر مؤخراً على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يحتوي على مكالمة مزيّفة بين الفنان عبدالله بالخير، وشخص انتحل صفة الفنان راغب علامة، مستخدماً تقنيات متقنة لتقليد صوته".

وأضاف البيان: "وفي هذا الإطار، يؤكد مكتب الفنان راغب علامة أن هذه التصريحات المزعومة تصريحات غريبة وهدفها معروف وأصحابها معروفين، وقد قام الفنان عبد الله بالخير بنفي صحة هذه المكالمة فوراً بعد علمه بحقيقة الخدعة، موضحاً أنه كان ضحيّة خداع واضح ومحاولة مبيّتة للإساءة المتعمّدة لشخص الفنّان راغب علامة ومكانته المرموقة.

وتابع البيان: "وبناءً عليه، يهيب مكتب الفنان راغب علامة بكل من يتورط في مثل هذه الأفعال المسيئة والخارجة عن القانون بالتوقف الفوري عن هذه الممارسات الإجرامية التي لا تهدف سوى إلى نشر الأكاذيب والإضرار بسمعة الفنان، كما يؤكد المكتب أنه لن يتهاون في ملاحقة مرتكبي هذه الأفعال قانونياً.

واختتم البيان: "إن هذا الفيديو المزيّف لا يعدو كونه إضافة جديدة إلى سلسلة الشائعات المغرضة التي تهدف إلى النيل من الصورة المضيئة للفنّان راغب علامة، والتي شكّلت على مدى عقود رمزاً للفنّ الراقي والمواقف الوطنيّة اللبنانيّة المشرّفة.