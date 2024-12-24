 وسط مشاهد غامضة: خالد النبوي يثير فضول الجمهور لأحداث مسلسل سراب 

الغموض يسيطر على البرومو الدعائي للعمل

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مشاركات درامية سابقة لـ خالد النبوي ويسرا اللوزي

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 01:21 مساءً - ينتظر عشاق ومحبووجبة درامية دسمة يقدمها لهم مسلسل "" المنتظر عرضه خلال الأيام المقبلة على إحدى المنصات الرقمية، وهو مستوحى من المسلسل العالمي Seven Types of Ambiguity، ويقع في 10 حلقات كل حلقة تتناول وجهة نظر مختلفة لإحدى شخصيات العمل.ويشارك في بطولته كوكبة من النجوم على رأسهم النجم، هاني عادل، نجلاء بدر، جيهان الشماشرجي، محمد كيلاني، إنجي المقدم، دياموند بو عبود، وهو من إخراج أحمد خالد، وتأليف هشام هلال.وسيطر على البرومو التشويقي للمسلسل والذي نشرته يسرا اللوزي عبر صفحتها على "إنستغرام" حالة من الغموض ، حيث ظهر من خلاله أبطال العمل من بينهم الفنان خالد النبوي وهو يقول "مفيش حاجة ناجحة من غير نظام، نظامك أنت بترسمه بيدك، لكن المفاجأة لو اكتشفت أن كل ده سراب"، في الوقت الذي تظهر أمامه الفنانة يسرا اللوزي وهي تنظر له بشدة، ولكن دون أي أسباب يقوم بدفعها بقوة، عقب اكتشاف الثنائي أن أيديهم اتشحت باللون الأسود دون معرفة السبب.الأمر ذاته حدث مع الفنان هاني عادل الذي ظهر ويده ملطخة باللون الأسود، ويقوم بمسحها على لوح زجاحي كبير وعلى وجهه علامات الغضب.يمكنكم قراءة .. خالد النبوي يشيد بتألق نجله نور ويكشف وجه الشبه بينهمايذكر أن الفنان خالد النبوي، شارك في، من خلال مسلسل "إمبراطورية ميم" المأخوذ عن الكاتب الراحل إحسان عبدالقدوس، وعرض للمرة الأولى بوصفه فيلماً سينمائياً عام 1972، بطولة الفنانة فاتن حمامة، وعدد كبير من النجوم.ودارت أحداث المسلسل حول شخصية "مختار أبو المجد" الأب الذي يتحمل مسؤولية تربية أبنائه الـ6 المختلفين في الأعمار بمفرده عقب وفاة زوجته، ويدخل في حيرة بين مسؤولياته تجاه أولاده بعد وفاة زوجته وبين حب جديد مع الشخصية التي تجسدها الفنانة حلا شيحة وتسمى "مي".المسلسل مكون من 30 حلقة، وشارك في بطولته بجانب خالد النبوي، كل من حلا شيحة، نور النبوي، مايان السيد، نشوى مصطفى، محمود حافظ، هاجر السراج، محمد محمود عبد العزيز، وسيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك وإخراج محمد سلامة.أما الفنانة يسرا اللوزي، فقد شاركت بموسم دراما رمضان الأخير أيضاً بمسلسل "صلة رحم"، الذي حقق نجاحاً كبيراً لدى الجمهور وأشاد به عدد من النقاد، وكانت قد جسدت خلال أحداث المسلسل شخصية "ليلى"، وهي طبيبة نفسية تتعرض لحادث كبير يؤدي لإجهاضها، كما يتسبب أيضاً بفقدانها للرحم، ويلجأ زوجها بعد ذلك إلى تأجير رحم امرأة أخرى لإيجاد فرصة أخيرة لهما للإنجاب، وشارك ببطولة المسلسل كل من:وأسماء أبو اليزيد، وجاء من تأليف محمد عبية، وإخراج تامر نادي.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».