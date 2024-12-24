شريف منير يكشف تفاصيل مسرحية جديدة تجمعه بمدحت صالح

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 01:21 مساءً - حل الفنان شريف منير ضيفاً على الإعلامية إسعاد يونس في برنامجها الشهير صاحبة السعادة، وتميزت الحلقة بأجواء مرحة مميزة، خاصة وأن شريف قام بالعزف على الدرامز برفقة فرقته. مسرحية جديدة تجمعه بمدحت صالح خلال اللقاء كشف شريف منير عن أحدث أعماله الفنية التي يقوم بالتحضير لها خلال الفترة الحالية، وأكد أنه عمل مسرحي باسم "المليونيرات" نسبة لأغنية المليونيرات التي قدمها مع الفنان مدحت صالح قبل سنوات.

قال شريف عن علاقته بمدحت صالح والتجربة الجديدة التي يستعد لها "مدحت صديق مشوار العمر، وأغنية المليونيرات اللي عملناها تأثيرها كبير جداً لغاية النهاردة في مصر والوطن العربي كله، وحالياً أنا ومدحت بنحضر مسرحية اسمها المليونيرات، هتبقى حاجة لطيفة جداً".



الجدير بالذكر أن أغنية "المليونيرات" تم طرحها عام 1992، وحققت نجاحاً كبيراً خاصة بمشاركة شريف منير في غنائها مع مدحت صالح، وهي من كلمات رضا أمين، ألحان فاروق الشرنوبي، توزيع حميد الشاعري.

أعلن شريف منير أن مشروعه الجديد هو فرقة نوستالجيا باند التي أسسها ليعيد الحياة للموسيقى القديمة، وخلال الحلقة ظهر برفقة فرقته على المسرح وقدم عدداً من الأغاني كان أبرزها عزفه لأغنية سهر الليالي الشهيرة.

يمكنك متابعة أسما شريف منير توجّه رسالة مؤثرة لوالدها: عايشة بحسك آخر أعماله السينمائية آخر أعمال شريف منير كانت مشاركته في فيلم "مين يصدق"، الذي نافس في الدورة الـ 45 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، ضمن قسم آفاق السينما العربية، من 12 فيلماً من أنحاء الوطن العربي.

تدور أحداث الفيلم حول "نادين" التي تعيش تأزماً مع والديها نتيجة لعدم اهتمامهما بها، وتتعرف إلى شاب محتال يدعى "باسم"، يقدم لها نوعاً من الحب والاهتمام الذي تفتقده، وتطور العلاقة بينهما ليخوض الاثنان رحلة في عمليات النصب التي تورطهما في العديد من المشاكل.

فيلم "مين يصدق" فكرة زينة عبد الباقي ومصطفى عسكر وحامد الشراب، وسيناريو وحوار زينة عبد الباقي ومصطفى خالد بهجت، وبطولة الفنان شريف منير، نادين، يوسف عمر، جايدا منصور، ويشهد الفيلم ظهوراً مميزاً للنجم الكبير أشرف عبد الباقي، والفيلم من إخراج زينة عبد الباقي.

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