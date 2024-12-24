فن ومشاهير

فوزالشطي وأحمد العونان يقدمان برنامج وطن النهار تزامناً مع بطولة كأس الخليج 26

0 نشر
0 تبليغ

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 01:21 مساءً - تقدم كلٌ من الفنانة فوزالشطي والفنان أحمد العونان برنامجاً تلفزيونياً بعنوان "وطن النهار" تزامناً مع بطولة كأس الخليج 26 على قناة أبوظبي ويستضيف البرنامج عدداً من النجوم من دول الخليج.
وشاركت الفنانة فوزالشطي متابعيها صورة لها بالبرنامج وعلقت وكتبت: "من برنامج "وطن النهار "خليجنا واحد وشعبنا واحد، بطولة كأس الخليج 26، على قناة أبوظبي الرياضيه 1:30 بتوقيت الكويت، 2:30 بتوقيت دولة الإمارات".

آخر أعمال الفنانة فوزالشطي

وكانت الفنانة فوز الشطي قدمت مؤخراً مسرحية بموسم الرياض بنسخته الخامسة على مسرح بكرالشدي في البوليفارد سيتي، حمل عنوان "الورثة" من بطولة الفنان أحمد العونان، سلطان الفرج، فوزالشطي، ميس كمر، سلطان الفرج، نورةالعميري، وفهدالبناي.

آخر عمل درامي عُرض لـ فوز الشطي

وكان آخر عمل عُرض للفنانة فوزالشطي هو مسلسل بعنوان "متحف يدي"، والمسلسل من ﺇﺧﺮاﺝ علي بدر رضا، وفكرة فهدالصالح وتأليف مريم نصير، ومن بطولة: يعقوب عبدالله، عبدالعزيز النصار، غديرالسبتي، بدرالشعيبي، أسامةالمزيعل، نوف السلطان، فهدالصالح، رهف محمد. وتدور أحداثه عندما ترث فتاة عن والدها كنزاً وتجد نفسها محاطةً بالعديد من المشكلات، والأشخاص من حولها يطمعون بها، فهنا تحاول جاهدة التغلب عليهم، وفي هذه اللحظة تقع بحب شاب يساعدها في حياتها لتخطي الصعاب، وتتوالى الأحداث بين تشويق ومغامرة وقصص وأحداث منوعة.

آخر مسرحية عُرضت لـ فوزالشطي بالرياض

أيضاً كان آخر مسرحية عُرضت للفنانة فوزالشطي بالرياض هي مسرحية "الدكتور" ضمن مسرحيات جولة المملكة 2024، والفعاليات المصاحبة لكأس العالم للرياضات الإلكترونية في الرياض، وهي مسرحية كوميدية، من بطولة: الفنان أحمد العونان، غادةالزدجالي، سلطان الفرج، فهد البناي، وأبوصابر.
وتدور القصة حول استغلال الطبيب لمرضاه؛ بسبب طمعه وجشعه، ولكن تدور الأحداث، ويصل إلى نهاية غير متوقعة؛ نتيجة أعماله السيئة.
https://www.instagram.com/p/DD7MdgJN_YA/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
https://www.instagram.com/p/DD7MdgJN_YA/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

https://www.instagram.com/p/DD7MdgJN_YA/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا