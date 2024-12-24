فوزالشطي وأحمد العونان يقدمان برنامج وطن النهار تزامناً مع بطولة كأس الخليج 26

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 01:21 مساءً - تقدم كلٌ من الفنانة فوزالشطي والفنان أحمد العونان برنامجاً تلفزيونياً بعنوان "وطن النهار" تزامناً مع بطولة كأس الخليج 26 على قناة أبوظبي الرياضية ويستضيف البرنامج عدداً من النجوم من دول الخليج.
وشاركت الفنانة فوزالشطي متابعيها صورة لها بالبرنامج وعلقت وكتبت: "من برنامج "وطن النهار "خليجنا واحد وشعبنا واحد، بطولة كأس الخليج 26، على قناة أبوظبي الرياضيه 1:30 بتوقيت الكويت، 2:30 بتوقيت دولة الإمارات".
وتدور القصة حول استغلال الطبيب لمرضاه؛ بسبب طمعه وجشعه، ولكن تدور الأحداث، ويصل إلى نهاية غير متوقعة؛ نتيجة أعماله السيئة.
وشاركت الفنانة فوزالشطي متابعيها صورة لها بالبرنامج وعلقت وكتبت: "من برنامج "وطن النهار "خليجنا واحد وشعبنا واحد، بطولة كأس الخليج 26، على قناة أبوظبي الرياضيه 1:30 بتوقيت الكويت، 2:30 بتوقيت دولة الإمارات".
آخر أعمال الفنانة فوزالشطيوكانت الفنانة فوز الشطي قدمت مؤخراً مسرحية بموسم الرياض بنسخته الخامسة على مسرح بكرالشدي في البوليفارد سيتي، حمل عنوان "الورثة" من بطولة الفنان أحمد العونان، سلطان الفرج، فوزالشطي، ميس كمر، سلطان الفرج، نورةالعميري، وفهدالبناي.
آخر عمل درامي عُرض لـ فوز الشطيوكان آخر عمل عُرض للفنانة فوزالشطي هو مسلسل بعنوان "متحف يدي"، والمسلسل من ﺇﺧﺮاﺝ علي بدر رضا، وفكرة فهدالصالح وتأليف مريم نصير، ومن بطولة: يعقوب عبدالله، عبدالعزيز النصار، غديرالسبتي، بدرالشعيبي، أسامةالمزيعل، نوف السلطان، فهدالصالح، رهف محمد. وتدور أحداثه عندما ترث فتاة عن والدها كنزاً وتجد نفسها محاطةً بالعديد من المشكلات، والأشخاص من حولها يطمعون بها، فهنا تحاول جاهدة التغلب عليهم، وفي هذه اللحظة تقع بحب شاب يساعدها في حياتها لتخطي الصعاب، وتتوالى الأحداث بين تشويق ومغامرة وقصص وأحداث منوعة.
آخر مسرحية عُرضت لـ فوزالشطي بالرياضأيضاً كان آخر مسرحية عُرضت للفنانة فوزالشطي بالرياض هي مسرحية "الدكتور" ضمن مسرحيات جولة المملكة 2024، والفعاليات المصاحبة لكأس العالم للرياضات الإلكترونية في الرياض، وهي مسرحية كوميدية، من بطولة: الفنان أحمد العونان، غادةالزدجالي، سلطان الفرج، فهد البناي، وأبوصابر.
وتدور القصة حول استغلال الطبيب لمرضاه؛ بسبب طمعه وجشعه، ولكن تدور الأحداث، ويصل إلى نهاية غير متوقعة؛ نتيجة أعماله السيئة.
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https://www.instagram.com/p/DD7MdgJN_YA/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
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