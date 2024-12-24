بعد مرور 35 عاماً... إيهاب توفيق يكشف ذكريات أغنية داني التي حققت نجاحاً ساحقاً وقت طرحها

إيهاب توفيق يكشف سر أغنية داني

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إيهاب توفيق يكشف كواليس فيديو كليب "داني"

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 01:21 مساءً - على هامش فعالياتفي دورته العاشرة، والذي أُقيم بمركز المنارة بالقاهرة، وبعد تكريمه بجائزة الإبداع، كشف الفنانسراً عن أغنية "داني" والتي مر على طرحها 35 عاماً، وحققت نجاحاً ساحقاً وقتها.كشف الفنانلموقع "عرب وود"، عن سر النجاح الكبير الذي حققته أغنية "داني" وقت طرحها منذ 35 عاماً، حيث قال: "ذكرياتي مع أغنية داني، أنها أول أغنية قُمت بغنائها، وكانت سبب النجاح ووش السعد عليَّ، وهي من الأغاني التي تظل مستمرة دائماً".وأضاف إيهاب: "الحمد لله أنها مازالت عايشة إلى اليوم، 35 سنة، نجاح كبير، الحمد لله ويارب دائماً كل الأغاني التي غنيتها تفضل مستمرة مع الناس ويحبونها".كما كشف خلال لقائه مع الإعلامية منى الشاذلي ببرنامج "معكم" كواليس تصوير كليب "داني"، حيث قال : "قالوا لي تعالَ نصور أغنية داني، وكنت أول مرة في حياتي أصور أغنية، ولا عارف هصور إيه ولا مين هيظهر معاية ولا السيناريو إيه".وأضاف إيهاب توفيق: "لما رحنا نصور أغنية داني في نادي الشمس، كانت الناس بتلعب كورة والمخرج قال لهم تعالوا اقفوا ورانا نعمل منظر، وارتجلنا وقعدت أغني للبنت دي شوية وبنت تانية شوية، وطلع التحفة اللي الناس شافتها، وكل حاجة كانت على الهوا، قالولي أقف هنا وصور".تابع: "السيناريو وتصميم الرقصات كله كان على الهواء ومحدش قال لي قبلها هنعمل إيه، لدرجة أن كان فيه عيال تلعب كورة ورانا، ونزلت الأغنية وكانت تذاع، بس بعد فترة اكتشفنا أن الكليب عارٍ وأعدنا إحياءه بعد سنتين، احنا ما كناش عارفين المخرج بيصور لنا إيه، وكان فيه 12 مطرباً غيري مستني في المكان نفسه علشان يصوروا".وأكمل : "أحنا نقول من باب المداعبة، ولكن أنا فخور أن في هذا الوقت أتعملي حاجة زي كده، وأن الناس شافت النجاح ده، وقمنا بتصويرها مرة أخرى ولكن بقى الكليب الأصلي، واستطرد مازحاً : "دا تايتنك بتاع التلفزيون، دا اللي بقى".يمكنكم متابعة لماذا أغضبت أغنية إيهاب توفيق الجديدة الأستاذ البعض من الجمهور؟لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوجراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».