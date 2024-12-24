 تامر حسني يروي لمتابعيه موقفاً مؤثراً: حلمي تحقق بعد صلاة الفجر 

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تامر حسني يحقق حلم ابنة الملحن الراحل محمد رحيموخلال اليومين الماضيين، كان النجم تامر حسني حاضراً في ليلة تكريم الملحن الراحل محمد رحيم والتي أقيمت على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، وخلالها حقق تامر حلم ابنته " ماس" وهو استكمال المشروع الغنائي الذي أعده لها والدها الراحل، وكان عبارة عن أغنية قدمها تامر برفقتها على المسرح في هذه الليلة.
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" مبيتنسيش"ديو غنائي يجمع تامر حسني بـ رامي صبريوينتظر عشاق ومحبو الفنان تامر حسني والفنان رامي صبري الديو الغنائي الذي يجمعهما ويحمل اسم " مبيتنسيش" وهو من كلمات عمرو تيام وألحان شادي حسن، إذ روّج " تامر" لهذا الديو عبر صفحته على " إنستغرام" من خلال نشر مقطع فيديو قصير ظهر من خلاله الثنائي وهما يغنيان مطلع الأغنية .
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يمكنكم قراءة .. لفتة طيبة: تامر حسني يطرح ميدلي من أغاني الملحن الراحل محمد رحيم.
حفل غنائي وأعمال أخرى ينتظرها تامر حسني
على جانب آخر، كشف تامر حسني عن حفله لاستقبال العام الجديد في دبي برفقة النجمة اللبنانية نانسي عجرم، وحمّس تامر جمهوره لهذا الحفل من خلال نشر الملصق الدعائي للحفل والذي ظهر عليه برفقة نانسي.في سياقٍ آخر، انتهى الفنان تامر حسني مؤخراً من تصوير فيلمه الجديد "ري ستارت"، ويتضمن الفيلم أكثر من أغنية خلال الأحداث، منها أغنية تجمعه بالفنانة هنا الزاهد، التي تتقاسم معه بطولة "ري ستارت"، حيث كشفت مؤخراً في تصريحات تلفزيونية: "أنا بغني في الفيلم عاملين أغنية كده "هزار" كام كلمة، بغني بطريقة أحسن شوية".
فيلم "ري ستارت" من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج سارة وفيق، ويشارك في بطولته بجانب تامر حسني وهنا الزاهد كل من: باسم سمرة، محمد ثروت، عصام السقا، وآخرون. ويسجل الفيلم التعاون الثاني بين هنا الزاهد وتامر حسني في السينما، بعدما قدما معاً فيلم "بحبك" الذي تم عرضه في عام 2022، وحقق نجاحاً كبيراً، وكان من تأليف وإخراج تامر حسني.
كما انتهى تامر حسني من تسجيل أغنيته الجديدة "الذوق العالي" والتي يتعاون فيها مع الكينج محمد منير، وهي الأغنية التي ينتظرها كل جمهورهما ومحبيهما خلال الأيام المقبلة، وهي من ألحان محمد رحيم، وتأليف الشاعر تامر حسين، وتوزيع أحمد طارق يحيى.
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