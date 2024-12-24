 تامر حسني يروي لمتابعيه موقفاً مؤثراً: حلمي تحقق بعد صلاة الفجر 

سكرين شوت من ' استوري ' حساب تامر حسني على إنستغرام

تامر حسني يحقق حلم ابنة الملحن الراحل محمد رحيم

View this post on Instagram A post shared by Tamer Hosny (@tamerhosny)

" مبيتنسيش"ديو غنائي يجمع تامر حسني بـ رامي صبري

View this post on Instagram A post shared by Tamer Hosny (@tamerhosny)

حفل غنائي وأعمال أخرى ينتظرها تامر حسني

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 01:21 مساءً - كعادة الفنانالذي نجده دائم الحرص على التواصل مع متابعيه وجمهوره عبر حساباته الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي تارة لمعرفة آرائهم في أعماله الفنية، وتارة أخرى يقوم فيها بمشاركة رسائلهم التي توجه له، ولكن هذه المرة استغل تامر رسالة إحدى معجباته والتي نشرها عبر خاصية " الاستوري" التابعة لحسابه على " إنستغرام"، حيث كشفت من خلالها بأن أحد أحلامهم تحققت بسبب دعوة قالتها خلال صلاة قيام الليل، ليبادرها تامر نفس الأمر ويكشف لمتابعيه أن أول أحلامه في عالم الفن تحققت بالفعل عقب دعائه في صلاة الفجر، إذ قال " والله صح أنا أول يوم تحقيق لحلمي كنت بصلي الفجر وبقول يارب فرحني انهاردة وأقسم بالله جالي خبر اكتشافي بعد ما دعيت، سبحان السميع العليم".وخلال اليومين الماضيين، كان النجم تامر حسني حاضراً في ليلة تكريم الملحن الراحلوالتي أقيمت على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، وخلالها حقق تامر حلم ابنته " ماس" وهو استكمال المشروع الغنائي الذي أعده لها والدها الراحل، وكان عبارة عن أغنية قدمها تامر برفقتها على المسرح في هذه الليلة.وينتظر عشاق ومحبو الفنان تامر حسني والفنان رامي صبري الديو الغنائي الذي يجمعهما ويحمل اسم " مبيتنسيش" وهو من كلمات عمرو تيام وألحان شادي حسن، إذ روّج " تامر" لهذا الديو عبر صفحته على " إنستغرام" من خلال نشر مقطع فيديو قصير ظهر من خلاله الثنائي وهما يغنيان مطلع الأغنية .يمكنكم قراءة .. لفتة طيبة: تامر حسني يطرح ميدلي من أغاني الملحن الراحل محمد رحيم.

على جانب آخر، كشف تامر حسني عن حفله لاستقبال العام الجديد في دبي برفقة النجمة اللبنانية نانسي عجرم، وحمّس تامر جمهوره لهذا الحفل من خلال نشر الملصق الدعائي للحفل والذي ظهر عليه برفقة نانسي.في سياقٍ آخر، انتهى الفنان تامر حسني مؤخراً من تصوير فيلمه الجديد "ري ستارت"، ويتضمن الفيلم أكثر من أغنية خلال الأحداث، منها أغنية تجمعه بالفنانة هنا الزاهد، التي تتقاسم معه بطولة "ري ستارت"، حيث كشفت مؤخراً في تصريحات تلفزيونية: "أنا بغني في الفيلم عاملين أغنية كده "هزار" كام كلمة، بغني بطريقة أحسن شوية".

فيلم "ري ستارت" من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج سارة وفيق، ويشارك في بطولته بجانب تامر حسني وهنا الزاهد كل من: باسم سمرة، محمد ثروت، عصام السقا، وآخرون. ويسجل الفيلم التعاون الثاني بين هنا الزاهد وتامر حسني في السينما، بعدما قدما معاً فيلم "بحبك" الذي تم عرضه في عام 2022، وحقق نجاحاً كبيراً، وكان من تأليف وإخراج تامر حسني.

كما انتهى تامر حسني من تسجيل أغنيته الجديدة "الذوق العالي" والتي يتعاون فيها مع الكينج محمد منير، وهي الأغنية التي ينتظرها كل جمهورهما ومحبيهما خلال الأيام المقبلة، وهي من ألحان محمد رحيم، وتأليف الشاعر تامر حسين، وتوزيع أحمد طارق يحيى.

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».