أحمد السقا ونرمين الفقي يهديان تكريمهما في مهرجان الأفضل لهؤلاء... تعرفوا إليهم!

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 01:21 مساءً - على هامش تكريم كل من النجمين أحمد السقا ونرمين الفقي، في مهرجان الأفضل بدورته العاشرة، والذي أُقيم بمركز المنارة بالقاهرة، أهدى النجمان تكريمهما لمن شارك في صناعة مسيرتيهما الفنية.
وأكمل السقا: "أهدي الجائزة للجمهور لأنه هو من اختار، وأنا لو أملك أن أقسم هذه الجائزة وأقوم بتوزيعها على الجمهور أفعل ذلك".
كما تمنت نرمين الفقي وجود والدتها في الحياة لتهديها الجائزة، حيث قالت: "كنت أتمنى وجود أمي في الحياة، لكي ترى كل هذه التكريمات والنجاحات وحب الناس لي، ولكن الحمد لله هي في مكان أفضل وأحسن بكثير".
والعمل من تأليف هشام هلال، وإخراج أحمد خالد موسى، وإنتاج صادق الصباح.
وكانت آخر مشاركات الفنانة نرمين الفقي، بمسرحية "ميوزكال سكول" مع النجم محمد هنيدي، والتي قامت بعرضها، في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، وذلك على هامش استضافة المملكة لمنافسات بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية، في الفترة من 3 من يوليو إلى 25 من أغسطس الماضي.
وجاءت المسرحية من إخراج خالد جلال، ويُشارك في بطولتها كل من: محمد ثروت، محمود حافظ، نانسي صلاح وعدد كبير من الفنانين، وتدور أحداثها حول عودة الأستاذ رمضان مبروك أبوالعلمين حمودة بعد سنوات من الغياب إلى إدارة المدرسة، وهناك يواجه عدة مواقف كوميدية مع المدرسين والطلاب وأولياء أمورهم.
كما شاركت الفقي خلال الماراثون الرمضاني الماضي 2024، في مسلسل "محارب" مع النجم حسن الرداد، وأحمد زاهر، وماجد المصري، وناهد السباعي، ومنة فضالي، وآخرين، ومن تأليف محمد سيد بشير، وإخراج شيرين عادل.
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أحمد السقا ونرمين الفقي يهديان التكريم لمن صنع مسيرتيهماتحدث الفنان أحمد السقا لموقع "عرب وود"، وذلك على هامش تكريمه بجائزة "النجم الذهبي" في مهرجان الأفضل، وأهدى التكريم لمن شارك في صناعة مسيرته، حيث قال: "بهدى هذا التكريم هذا العام تحديداً للناس التي شاركت وعلى أكتافهم عملوا العبد الفقير اللي اسمه أحمد محمد صلاح الدين السقا؛ وهو الجمهور".
وأكمل السقا: "أهدي الجائزة للجمهور لأنه هو من اختار، وأنا لو أملك أن أقسم هذه الجائزة وأقوم بتوزيعها على الجمهور أفعل ذلك".
كما تمنت نرمين الفقي وجود والدتها في الحياة لتهديها الجائزة، حيث قالت: "كنت أتمنى وجود أمي في الحياة، لكي ترى كل هذه التكريمات والنجاحات وحب الناس لي، ولكن الحمد لله هي في مكان أفضل وأحسن بكثير".
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مشاركات فنية لأحمد السقا ونرمين الفقييستكمل الفنان أحمد السقا تصوير مسلسل "العتاولة 2" الذي سيتم عرضه الموسم الرمضاني المقبل 2025، بالتعاون مع زينة، طارق لطفي، باسم سمرة، فيفي عبده، نسرين أمين، ثراء جبيل، هدى الإتربي، ميمي جمال، محمد نجاتي، حنان سليمان، مريم الجندي، أحمد كشك، مصطفى أبوسريع، زينب العبد، منة بدر تيسير، صفوة، محمد التاجي.
والعمل من تأليف هشام هلال، وإخراج أحمد خالد موسى، وإنتاج صادق الصباح.
وكانت آخر مشاركات الفنانة نرمين الفقي، بمسرحية "ميوزكال سكول" مع النجم محمد هنيدي، والتي قامت بعرضها، في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، وذلك على هامش استضافة المملكة لمنافسات بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية، في الفترة من 3 من يوليو إلى 25 من أغسطس الماضي.
وجاءت المسرحية من إخراج خالد جلال، ويُشارك في بطولتها كل من: محمد ثروت، محمود حافظ، نانسي صلاح وعدد كبير من الفنانين، وتدور أحداثها حول عودة الأستاذ رمضان مبروك أبوالعلمين حمودة بعد سنوات من الغياب إلى إدارة المدرسة، وهناك يواجه عدة مواقف كوميدية مع المدرسين والطلاب وأولياء أمورهم.
كما شاركت الفقي خلال الماراثون الرمضاني الماضي 2024، في مسلسل "محارب" مع النجم حسن الرداد، وأحمد زاهر، وماجد المصري، وناهد السباعي، ومنة فضالي، وآخرين، ومن تأليف محمد سيد بشير، وإخراج شيرين عادل.
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