شكرا لقرائتكم خبر عن وتر حساس الحلقة 42.. ظهور الحقيقة ببراءة ليلى من تهمة الخيانة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت أحداث الحلقة 42 من مسلسل وتر حساس مفاجأة وهى براءة ليلى "جنا الأشقر" من قضية الخيانة والكشف عن كيفية قتلها من جانب زوجها مازن "أحمد جمال سعيد"، بعد اتهامها بالخيانة.

وحكى بيبو "شريف الشعشاعى" لسلمى "صبا مبارك" ورشيد "محمد علاء" ماذا حدث يوم مقتلها، ليلى اكتشفت خيانة زوجها مازن، مع رغدة "هيدي كرم"، وذهبت إلى المنزل لتجدهما معا في غرفة النوم لتطلب الطلاق وتدخل بيبو ليضربه مازن ضربا مبرحا وحاولت ليلى التدخل لفض النزاع بينهما فدفعها مازن بقوة وسقطت على رأسها وفارقت الحياة ثم قلب الحقيقة.

مسلسل وتر حساس مكون من 45 حلقة ويعرض على قناة On ويقوم ببطولته كل من: صبا مبارك، محمد علاء، إنجى المقدم، هيدى كرم، لطيفة فهمى، هاجر عفيفى، أحمد جمال سعيد، جنا الأشقر، تميم عبده، محمد العمروسى، شريف الشعشاعى، تقى حسام، محمد على رزق، صالح عبد النبى، عزوز عادل، كريم العمرى، نورا مهدى، مينا نبيل، ميرنا نديم، وعدد آخر من الفنانين، وتأليف أمين جمال وإخراج وائل فرج وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية.

تدور أحداث مسلسل وتر حساس فى إطار درامي اجتماعي، حول قضية الخيانة الزوجية وخبايا النفس البشرية من خلال ثلاث سيدات (طبيبة ومحامية وموظفة)، حيث تتصاعد وتيرة الأحداث بسبب الخلافات بين المحامية وزوجها مهندس الديكور وخاصة بعد اتهامها له بالخيانة وزواجه من ابن خالتها مع تشابك العلاقات بين كل الأطراف.