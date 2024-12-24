 شريف منير يكشف كواليس حديثه مع ابنته أسما بعد حلاقة شعرها  

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 11:49 صباحاً - حل الفنان شريف منير ضيفاً على برنامج "صاحبة السعادة" الذي تقدمه الفنانة والإعلامية إسعاد يونس على شاشة DMC، وخلال اللقاء تطرق إلى الانتقادات اللاذعة التي نالت من ابنته "أسما" عقب حلاقة شعرها وتوثيقها لهذا الأمر بمقطع فيديو بثته عبر صفحاتها بمنصات التواصل الاجتماعي. شريف منير : شعرت بحزن بسبب هجوم السوشيال ميديا على ابنتي أسما في بداية الأمر أوضح الفنان شريف منير أن علاقته بابنته "أسما" جيدة وأنه قريب منها للغاية، وبسبب هذه العلاقة الوطيدة دائماً ما يختلف معها في الكثير من الأمور، لافتاً إلى أنه شعر بحزن شديد عقب الهجوم الكبير والشرس الذي تعرضت له من قبل الكثيرين على السوشيال ميديا، خاصة عقب قيامها بحلاقة شعرها، ولكن عقب رؤيته لها وهى حليقة الرأس، وجه لها العديد من العبارات والجمل التي تشيد بهيئتها الجديدة، مكملاً "قلت لها شكلك حلو".

وشدد "منير" في حديثه، على أن ما فعلته ابنته "أسما" كان أمراً ضرورياً لأنها كانت تعاني من مشاكل صحية في شعرها، ومع ذلك وجه لها اللوم لقيامها بحلاقة شعرها أمام متابعيها على منصات التواصل الاجتماعي "لومتها بس لما عملت كده قدام الكاميرا".

واختتم شريف منير حديثه بتوجيه رسالة لكل من هاجم ابنته "أسما"، قائلاً "أنت مش عارف الظروف إيه، ممكن يكون بسبب حالة نفسية أو مشكلة صحية".



يمكنكم قراءة: أسما شريف منير توجه رسالة مؤثرة لوالدها: عايشة بحسك "مين يصدق" آخر المشاركات السينمائي لـ شريف منير وشارك الفنان شريف منير في فيلم "مين يصدق" الذي عُرض في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بدورته الـ45، وخلال أحداث الفيلم قدم شخصية والد "نادين" الفنانة الشابة جيدا منصور التي تتعرف إلى شاب يُدعى "باسم" يوسف عمر، وتُعجب به، وتكتشف لاحقاً احتياله عليها، وعلى الرغم من ذلك تقع في حبه، وتشاركه عمليات النصب على الأغنياء لمساعدة الفقراء.

وشارك في بطولة الفيلم عدد آخر من النجوم، منهم أشرف عبد الباقي، نادين، عارفة عبد الرسول، محمد عبد العظيم، أحمد رزق، والعمل من إخراج زينة أشرف عبد الباقي.

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