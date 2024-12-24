أحمد حلمي يدعم محمد سعد قبل عرض فيلم الدشاش: لوك جديد

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كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 11:49 صباحاً - حرص الفنان أحمد حلمي، على تقديم الدعم والمساندة للفنان محمد سعد وذلك قبل عرضه فيلمه الجديد "الدشاش" في 1 يناير يجميع دور السينما بمصر، ويوم 15 من نفس الشهر في جميع الدول العربية.
ومن خلال جمل وعبارت كتبها "حلمي" عبر خاصية "الإستوري" بحسابه على "إنستغرام"، كشف عن مدى العلاقة القوية التي تربطه بزميله النجم محمد سعد، قائلا: "أخويا الغالي وزميلي وصاحبي وعشرة العمر، مبروك مبروك.. وأنا أول الحاضرين ويارب بالنجاح والتوفيق وتكسر الدنيا بعون الله.. لوك جامد وجديد وإن شاء الله فيلم الدشاش حديد".
وسيطر على برومو فيلم "الدشاش" حالة من الغموض والتشويق، حيث تدور الأحداث حول الانتقام والبحث عن الحقوق الضائعة، كما شهد البرومو أيضاً تحولاً ملحوظاً في شخصية محمد سعد، حيث تحول من شخص يعمل في نظافة أحد المساجد، ثم تتحول حياته إلى عالم الملاهي الليلية والعصابات.
ويشارك في بطولة الفيلم عدد من النجوم، من بينهم زينة، باسم سمرة، نسرين أمين، نسرين طافش، خالدالصاوي، أحمدالرافعي، مريم الجندي، والعمل من تأليف جوزيف فوزي، وإخراج سامح عبدالعزيز.
يمكنكم قراءة.. هل يُعيد محمد سعد شخصية اللمبي في فيلمه الجديد "الدشاش"؟
وكذلك مسرحية "ميمو"، وشاركه في بطولتها: هناالزاهد، أسماء جلال، نور إيهاب، هنا شيحة، حمدي الميرغني، أحمد رزق، محمد رضوان، وهي من تأليف ضياء محمد، إخراج هشام عطوة، وإنتاج حمدي بدر.
وتدور أحداث المسرحية حول شخصية مسعود الفاشل المهمّش من أسرته والمجتمع، الذي يقرر أن يسلك طريق السوشيال ميديا لسهولة الوسيلة، حتى يثبت ذاته وينجح، ولكن تنقلب الأحداث وتختلف عن توقعاته ومخططاته.
ومن خلال جمل وعبارت كتبها "حلمي" عبر خاصية "الإستوري" بحسابه على "إنستغرام"، كشف عن مدى العلاقة القوية التي تربطه بزميله النجم محمد سعد، قائلا: "أخويا الغالي وزميلي وصاحبي وعشرة العمر، مبروك مبروك.. وأنا أول الحاضرين ويارب بالنجاح والتوفيق وتكسر الدنيا بعون الله.. لوك جامد وجديد وإن شاء الله فيلم الدشاش حديد".
فيلم الدشاش يُعيد محمد سعد لشاشة السينماويعيد فيلم "الدشاش" الفنان محمد سعد من جديد للمنافسة على شباك تذاكر السينما، وذلك بعد فترة غياب دامت نحو 5 سنوات، منذ آخر مشاركة له في فيلم "الكنز2" و "محمد حسين" اللذين تم عرضهما عام 2019.
وسيطر على برومو فيلم "الدشاش" حالة من الغموض والتشويق، حيث تدور الأحداث حول الانتقام والبحث عن الحقوق الضائعة، كما شهد البرومو أيضاً تحولاً ملحوظاً في شخصية محمد سعد، حيث تحول من شخص يعمل في نظافة أحد المساجد، ثم تتحول حياته إلى عالم الملاهي الليلية والعصابات.
ويشارك في بطولة الفيلم عدد من النجوم، من بينهم زينة، باسم سمرة، نسرين أمين، نسرين طافش، خالدالصاوي، أحمدالرافعي، مريم الجندي، والعمل من تأليف جوزيف فوزي، وإخراج سامح عبدالعزيز.
https://www.instagram.com/p/DC9hd9CNBqJ/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loadinghttps://www.instagram.com/p/DC9hd9CNBqJ/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
https://www.instagram.com/p/DC9hd9CNBqJ/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
يمكنكم قراءة.. هل يُعيد محمد سعد شخصية اللمبي في فيلمه الجديد "الدشاش"؟
آخر مشاركات أحمد حلمي الفنيةيذكر، أن آخر الأعمال الفنية التي شارك بها الفنان أحمد حلمي كانت من خلال مسرحية هي "تييت"، التي عرضت في فبراير 2024 بالمملكة العربية السعودية، وتدور أحداثها حول مدرس تاريخ يعيد تفكيره من جديد فيما يقدمه للطلاب من معلومات تاريخية، وذلك بسبب كلمة قالها أحد الأطفال غيّرت مجرى حياة الأستاذ ووجهات نظره. وقد شارك في بطولتها: أحمد حلمي، هناالزاهد، حمدي الميرغني، محمد رضوان، وهي من من تأليف ضياء محمد، وإخراج هشام عطوة.
وكذلك مسرحية "ميمو"، وشاركه في بطولتها: هناالزاهد، أسماء جلال، نور إيهاب، هنا شيحة، حمدي الميرغني، أحمد رزق، محمد رضوان، وهي من تأليف ضياء محمد، إخراج هشام عطوة، وإنتاج حمدي بدر.
وتدور أحداث المسرحية حول شخصية مسعود الفاشل المهمّش من أسرته والمجتمع، الذي يقرر أن يسلك طريق السوشيال ميديا لسهولة الوسيلة، حتى يثبت ذاته وينجح، ولكن تنقلب الأحداث وتختلف عن توقعاته ومخططاته.
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