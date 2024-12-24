شكرا لقرائتكم خبر عن صبحي خليل يكشف تفاصيل انقطاع المرافق عن عمارته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناشد الفنان صبحى خليل كل من الجهات المختصة لإنقاذ أكثر من 30 أسرة في العقار الذى يسكن به بمنطقة العجوزة، بعد قرار صاحبه بقطع المياه وكل المرافق عن أصحاب العمارة ومعظمهم من كبار السن ويعانون من أمراض مزمنة.

وقال صبحى خليل في تصريحات خاصة لـ أليوم السابع، إنه يناشد الجهات المختصة وبالفعل تم إرسال قوات أمن للسيطرة على الموقف، مضيفًا: إحنا كملاك ملتزمين بكل شيء يخص العقار، وأنا شخصيًا سايب شغلى بسبب الموضوع ده".

وقال صبحي خليل، إن تفاصيل الواقعة ترجع لعدة قضايا متداولة بين مالك الأرض والمقاول منذ فترة كبيرة، موضحًا أنه من وقت لآخر يتعرض السكان لبعض المضايقات والقرارات المختلفة بسبب المناوشات الناتجة عن تلك القضايا، إلى أن وصلت لقطع كل المرافق الصحية التي يحتاجها السكان.

وأضاف صبحي خليل، أن سكان العقار حاليًا في الشارع، ينتظرون حلًا للبت في تلك المسألة، بعدما خرج قرار بالأمس بقطع المياه والكهرباء والغاز عنهم.

ووجه رسالة لصاحب العقار قائلاً: أرجوك رجوع المرافق للناس خاصة أنهم أصحاب مرضى.