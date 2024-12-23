مي عز الدين تتخطّى أحزانها: “الحب كله”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في محاولة منها لتجاوز أحزانها على وفاة والدتها والتعافي من أزمتها النفسية، قررت الفنانة مي عز الدين التركيز خلال الفترة الحالية في فنّها.

وأفادت بعض المصادر أن مي بدأت جلسات التحضير لمسلسلها الجديد “الحب كله” استعداداً للبدء بالتصوير مطلع كانون الثاني (يناير) المقبل.

وكانت مي قد مرّت بحالة نفسية سيئة حزناً على رحيل والدتها، لدرجة أنها لم تستطع حضور مراسم التشييع، لذا قررت أسرتها عدم إقامة عزاء لها بسبب حالة مي، والتي حبست نفسها في منزلها طوال الفترة الماضية، يدعمها عدد من صديقاتها من داخل الوسط الفني وخارجه في محاولة لإخراجها من أزمتها النفسية.

مسلسل “الحب كله” يتكوّن من 15 حلقة، ويُعرض في شهر رمضان المقبل، ويشارك في بطولته الفنانون: آسر ياسين وأشرف عبد الباقي ودياب…، ويعكف المخرج تامر محسن على اختيار باقي أبطال المسلسل.

يُذكر أن آخر أعمال مي عز الدين الفنية، مسرحية “قلبي وأشباحه” التي عُرضت أخيراً في “موسم الرياض”، وشاركها في بطولتها: عمرو يوسف، حمدي المرغني، حاتم صلاح، إيمان السيد، وإبرام سمير…، وهي من تأليف طه زغلول ونور مهران وأحمد عبد العزيز، وإخراج محمد محمدي. وتدور أحداث المسرحية في إطار رعب كوميدي، خلال تصوير فيلم رعب داخل أحد القصور المهجورة، ويفاجأ فريق العمل بأن القصر مسكون بالأشباح، إذ تظهر صاحبة القصر لتورّط بطل الفيلم وطاقم التصوير في مهمة مع الأشباح التي تسكن المكان.