شكرا لقرائتكم خبر عن زاهى حواس لحملة للعلم: توجد 3 مستويات داخل هرم خوفو وقريبا سنكتشف أسرارا جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف عالم الآثار والمصريات الكبير الدكتور زاهى حواس خلال مشاركته في حملة للعلم التي تذاع على قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن أسرار هرم خوفو، مؤكداً سيتم اكتشاف أسرار جديدة داخل الهرم قريباً جداً، كما أوضح أن الهرم به ثلاثة مستويات، كل منها له هدف.

وبدأ في الفيديو بقوله إن الهرم واحد من 120 هرم في مصر، ولكنه يتميز عنها بما يتمتع به من أمور معمارية مذهلة.

من ناحية أخري سبق وقال عالم الآثار والمصريات الكبير الدكتور زاهي حواس، إن عام 2025 سيكون عامًا مليئًا بالاكتشافات الأثرية في مصر، مشيرًا إلى أنه سيتم خلال هذا العام الإجابة على تساؤلات مهمة شغلت بال الأثريين حول العالم.

جاء ذلك خلال مشاركته في فعاليات الصالون الثقافي للجامعة، حيث ألقى محاضرة عن "أسرار الفراعنة" في قاعة المؤتمرات الكبرى بإدارة بجامعة المنصورة.

وأعرب الدكتور زاهي حواس عن سعادته بزيارة جامعة المنصورة ولقائه مع شبابها، حيث استعرض أهم المحطات في قصة حياته منذ الصغر، إلى أن بدأ أولى خطوات النجاح في عالم الآثار، وأصبح أحد أكبر وأهم العلماء في الحضارة المصرية القديمة، مؤكدًا ضرورة أن يحب الإنسان عمله حتى يتفوق في إنجازه.

كما تحدث عن بعض من أسرار الهرم الأكبر، هرم خوفو، وأبو الهول، ومقابر عمال بناة الأهرام، الذي يُعتبر من أهم الاكتشافات الأثرية التي تؤكد أن المصريين هم بناة الأهرامات، وتحدث عن لقائه مؤخرًا مع "مستر بيست"، اليوتيوبر العالمي، واصطحابه له في جولة في منطقة الأهرامات، لينقل للعالم عظمة الحضارة المصرية، ويبرز صورتها الحقيقية.

وانتهى حواس حديثه بكلمة وجهها إلى الشباب، حثهم فيها على الاجتماع والتكاتف والتعاون في ظل الظروف والتحديات الراهنة التي تمر بها مصرنا الحبيبة. وفي نهاية الندوة، استقبل الدكتور زاهي أسئلة واستفسارات متعددة من الحضور.

جدير بالذكر أن الدكتور زاهي حواس ناقش اليوم رسالة ماجستير بكلية التجارة تحت عنوان "تأثير مصداقية المؤثرين على قرار الشراء بتوسيع متغيرات جودة العلاقة بالتطبيق على شركات العقار السياحي" للباحث محمد علي.