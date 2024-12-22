شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد العوضى يصور مشاهد مسلسل فهد البطل فى الشيخ زايد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يصور الفنان أحمد العوضى اليوم مشاهد مسلسل فهد البطل في الشيخ زايد، وذلك بصحبة فريق عمل المسلسل الذى يقوم ببطولته، ويعول عليه محبوه بصورة كبيرة خلال الموسم الدرامى المقبل، إذ جمعته المشاهد مع الفنان حمزة العيلى في أحداث العمل.

مسلسل فهد البطل من تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبد السلام وإنتاج شركة سينرجي، وتدور أحداثه في إطار شعبي مع خط درامى صعيدى، وبطولة أحمد العوضي، أحمد عبد العزيز، ميرنا نور الدين، لوسى، كارولين عزمى، عصام السقا، يارا السكري، صفاء الطوخى، صفوة، عزت زين، أحمد ماجد، وآخرون.

يذكر أن أحمد العوضى قدم فى رمضان الماضى مسلسل "حق عرب" وشارك فى بطولته: دينا فؤاد، رياض الخولي، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصري، كارولين عزمي، أحمد صيام، سلوى عثمان، سامح السيد، وفاء مكي، أحمد عبد الله محمود، إبراهيم السمان، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران، تامر شلتوت، يُمنَى طولان، وعدد آخر من الفنانين. والعمل من تأليف محمود حمدان، وإخراج إسماعيل فاروق.