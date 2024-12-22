شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل فوز الفيلمين "فى قاعة الانتظار" و"بعد ذلك لن يحدث شىء" بمهرجان قرطاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فيلمان قصيران يفوزان بجائزتين بمهرجان أيام قرطاج السينمائية، وهما جائزة التانيت الذهبي للفيلم السوداني "بعد ذلك لن يحدث شيء" للمخرج إبراهيم عمر، وجائزة الجمهور للفيلم الروائي القصير للفيلم الفلسطيني في "قاعة الانتظار" للمخرج معتصم طه.

في خطاب تسلّم الجائزة، وجّه معتصم طه السلام لبلده ولغزة الحبيبة قائلاً: "شكرًا لمهرجان أيام قرطاج السينمائي وشكرًا لأهل تونس الكرام، كم كنت أتمنى أن أكون معكم اليوم، وأتمنى لغزة كل ما تتمناه، وأعلم أن غزة إحدى أمنياتها الكثيرة ألا نستمر في خذلانها".

ومن تونس جاءت الأمنيات الصادقة للسودان، في خطاب إبراهيم عمر عند استلام الجائزة: "بعد مرور قرابة العامين على اندلاع الحرب في بلادي السودان والتي تسببت في دمار هائل وخسائر فادحة في الأرواح، أجد نفسي مضطرًا للتعبير عما آلت إليه الأمور، لا يسعني سوى أن أتمنى السلام لبلدي الحبيب وأن يعم الأمن والاستقرار في ربوع الوطن، كما أتوجه بالشكر الجزيل إلى مهرجان قرطاج السينمائي على استضافته لفيلمي القصير، والحرية لفلسطين دائمًا وأبدًا وتحيا نضالات الشعوب الحرة".



في قاعة الانتظار من تأليف وإخراج معتصم طه، وتدور أحداثه في قاعة الانتظار بإحدى المستشفيات الإسرائيلية حيث يصطحب حسين، من فلسطيني الداخل المحتل، والدته رشيدة إلى موعدها الطبي وتحاول الأم التي لم تخرج من منزلها منذ ثلاثة أشهر، التواصل مع الآخرين بلغتها العبرية المحدودة.

شهد الفيلم عرضه العالمي الأول في مهرجان دبلن السينمائي الدولي بأيرلندا وهو من بطولة مارلين بجالي، وجلال مصاروة، ودرورا كوريم، وبيان ظاهر، وماريا طعمة، وتصوير مصطفى قدح، ومونتاج أيمن مطر، وموسيقى تصويرية يزيد الدالي، وتسجيل صوت سامي مرعب.

بعد ذلك لن يحدث شيء للمخرج إبراهيم عمر وتدور أحداثه حول توماس الذي يسعى لإيجاد مكان راحة أخير لطفله الوحيد، لكنه يفاجأ بأن اليوم ليس اليوم المناسب للقيام بذلك.

شهد الفيلم عرضه الأول بالعالم العربي بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي وهو من إنتاج معهد السودان للأفلام، ومن تأليف وإخراج وإنتاج إبراهيم عمر، ويشاركه في الإنتاج أحمد بشارى. من بطولة إبراهيم عمر، عامر أحمد، خالد معيط، وأحمد بشارى، وتصوير طارق عبد الله، مونتاج عامر أحمد وخالد معيط.



فيلم قاعة الانتظار