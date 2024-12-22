شكرا لقرائتكم خبر عن "حياتى الحلوة" حكاية أغنية لحنها الراحل محمد النادى غناء رامى جمال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسبوع ويطرح النجم رامي جمال واحدة من أقرب الأغانى إلى قلبه، وتحمل اسم "حياتى الحلوة" ألحان الراحل محمد النادى، ومن كلمات حسام سعيد وتوزيع يحيي يوسف ووتريات حسن سعيد.

النجم رامى جمال يعتز بتلك الأغنية، خاصة أنها من ألحان صديقه الراحل الملحن محمد النادي، وأكد في تصريحات لـ"الخليج 365" أنه يتمنى أن تنال الأغنية إعجاب الجمهور، خاصة أنها تحمل طابع التفاؤل، وحرصت على أن تكون أغنية "حياتي الحلوة" مبهجة ومناسبة لأجواء العام الجديد، ومن المقرر طرحها يوم 30 من شهر ديسمبر الجاري.



رامى جمال



وتعاون رامى جمال مع الملحن الراحل محمد النادى في أغانى منها من كتير وحبيبى تعالى وحققت جميعها نجاحا كبيرا.

وقال سابقا رامى جمال في منشور على الفيس بوك حياتي الحلوة الأغنية دي مهمة جدا بالنسبالي وبحبها عشان حلوة فعلا وعشان لحن الغالي العبقري الله يرحمه محمد النادي اللي كان شاطر ومؤدب وبيحب الكل.. فيه موقف عمري ما بنساه، كنت مسافر ونانسي عاوزة أغنية وأنا ما غنتش كلامها الجديد والله يرحمه كان عند طارق عبد الجابر، وسمع من كلامي مع طارق أنها لازم تتغني فقرر يساعد زميل ليه بروح مفيش منها وغني الجايد هو، الله يرحمك ويبارك في ذريتك.



محمد النادى



نجاح كبير حققه النجم رامي جمال خلال عام 2024، بعد تألقه بمسيرة غنائية كبيرة، رامى لا يختلف عليه اثنان أنه من أهم نجوم الغناء والتلحين فى مصر والوطن العربى، لحن لعدد كبير من المطربين من ضمنهم إليسا ونوال الزغبى وشيرين عبد الوهاب وآمال ماهر وأنغام ومصطفى قمر ورامى عياش ومحمد فؤاد ومحمد حماقى وتامر حسنى وحسين الجسمى وهيفاء وهبى ومى سليم وفضل شاكر وفريق واما وساموزين وكريم أبو زيد وغيرهم.

هذا العام كان بمثابة وش السعد والخير على رامي جمال، حيث أطلق ألبوما حمل اسم "خلينى أشوفك" في شهر أبريل الماضي، وحقق نجاحا كبيرا، وشمل عددا من اللأغانى التي تمس الجمهور، وضم باقة متنوعة من الأغانى التى تعاون فيها مع كبار الشعراء والملحنين والموزعين ، وحمل عددًا من المفاجآت، والألبوم شمل 15 أغنية من ضمنها خلينى أشوفك وبقول وأكدب وبضيع وقت وفستانك أبيض وشاهد الله، وأوقات وقلبى خام وعادى أنساك وأنت مين، واهو وسوء تفاهم وقولى اه وذكريات هوانا، وبيكلمونى وأنسى اسمك.

رامي جمال طرح بعد ألبومه خلينى أشوفك عددا من الأغانى السينجل الناجحة منها ولا بفتكرك ووجوده تعبنى وحالته صعبة ومش عايشين وبرود ببرود ويا دمعى.

وقدم النجم رامي جمال خلال العام دويتوهات ناجحة في مسيرته الغنائية، منها ديو غنائى له يحمل اسم "دوخناك يا فراق" مع زوجته ناريمان، الأغنية من كلمات أيمن عز، ومن ألحان محمود أنور، وتوزيع موسيقي محمد مجدى، وأيضًا طرح مؤخرًا النجم رامى جمال وأحمد فريد أغنية تحمل اسم "أهى مشيت" على طريقة الدويتو، وهى من كلمات جمال الخولي وتوزيع زاك وألحان رامى جمال.

