شكرا لقرائتكم خبر عن روجينا تحتفل ببدء تصوير مسلسل "حسبة عمرى" استعدادا لـ رمضان 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت النجمة روجينا تصوير مسلسلها الجديد "حسبة عمري" الذى تنافس به في موسم رمضان 2025، وهو من تأليف محمود عزت وفكرة وإخراج مى ممدوح.

واحتفلت النجمة روجينا ببداية التصوير بتقطيع تورت تحمل اسم المسلسل، وبحضور أغلب صناعه، كما تواجد زوجها الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية وابنتيهما مايا ومريم.

مسلسل "حسبة عمرى" يعرض في موسم رمضان 2025، وهو من بطولة روجينا وعمرو عبد الجليل وعلى الطيب ومحمود البزاوي ومحمد رضوان، وهو من تأليف محمود عزت وإخراج مي ممدوح.

يشار إلى أن روجينا قدمت آخر أعمالها مسلسل سر إلهى مكون من 15 حلقة، وعرض لأول مرة فى شهر رمضان الماضى 2024، والعمل من بطولة النجمة روجينا، أحمد مجدى، رنا رئيس، مى سليم، محمد ثروت، نهى عابدين، محمود الحدينى، صلاح عبد الله، وأحمد بدير، وميمي جمال، وأحمد سلامة، ومحسن منصور، ومي سليم، ورشا مهدي، ومراد مكرم، ومحمود حجازي، ومريم أشرف زكي، يوسف الأسدي.



مسلسل حسبة عمرى



بداية تصوير مسلسل حسبة عمرى لـ روجينا