شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم شرق 12 يفتتح أسبوع نقاد مهرجان برلين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفتتح فيلم (شرق 12) للمخرجة هالة القوصي أسبوع النقاد في مهرجان برلين في دورته الـ75 والمقرر إقامتها في الفترة من 13 حتى 23 فبراير 2025

يأتي الإعلان عن عرض الفيلم في افتتاح أسبوع نقاد برلين بعد أيام من الإعلان عن مشاركته في مهرجان روتردام السينمائي الدولي والذي ستقام دورته المقبلة في الفترة من 30 يناير حتى 9 فبراير 2025، حيث يعرض الفيلم ضمن الاختيار الرسمي للمهرجان في قسم Harbour.

الفيلم كتبته وأخرجته هالة القوصي، وهو من بطولة منحة البطراوي، وأحمد كمال، ويشهد أول ظهور سينمائي للموهبتين الصاعدتين عمر رزيق وفايزة شامة، بمشاركة أسامة أبو العطا، وباسم وديع، ومحمود فارس.

وكان الفيلم قد عرض لأول مرة في نصف شهر المخرجين بالدورة 77 من مهرجان كان السينمائي، كما كان عرضه العربي الأول في برنامج رؤى جديدة بالدورة الرابعة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، وقبل أيام حصل الفيلم على تنويه لجنة التحكيم الخاصة للتفوق التقني من مهرجان كيرلا السينمائي الدولي بالهند وذلك للتناغم المتكامل ما بين عناصر تصميم الديكور، وشريط الصوت، والتصوير.

ومن جانبها أعربت هالة القوصي عن سعادتها بأن يفتتح فيلمها أسبوع النقاد بمهرجان برلين، وقالت في تصريحات: سعيدة بهذه الفرصة التي تضع فيلمي في سياق نقدي مهم، وقد زادت سعادتي بعدما قرأت رسالة المهرجان لي، والتي أخبروني فيها بعرض فيلمي في افتتاح أسبوع النقاد، فقد جاء في الرسالة (لقد انبهرنا بعدد الطبقات التي يفتحها فيلمك ومدى روعة نسجها معًا".

وأضافت: "لقد كان واحدًا من الأفلام القليلة التي وافقت عليها لجنة الاختيار بأكملها في وقت مبكر - كما يمكنك أن تتخيل أنه ليس من السهل إرضاء مجموعة من النقاد".

وتابعت: "أنا متأكد من أنه سيكون هناك الكثير مما يجب مناقشته، ليس فقط حول الطبقات الشكلية للفيلم، ولكن أيضًا حول الخطوط التاريخية والثقافية فيه".

وعن عرض الفيلم في مهرجان روتردام تقول: هذا المهرجان يحمل في قلبي معزة خاصة، فهو أول مهرجان دعمني في عام 2010، لذلك، فبداخلي سعادة بالغة وامتنان للمهرجان بعد 15 عاما من دعمه لفيلم زهرة الصبار وبعد 13 عاما من أول عرض للفيلم ومشاركتي بفيلمين قصيرين، بالإضافة إلى مشاركتي في سوق المهرجان وكعضو في لجنة تحكيم المسابقة الرسمية عام 2021.



وينتمي فيلم شرق 12 لنوعية الكوميديا السوداء، حيث يدور في إطار من الفانتازيا الساخرة في عالم مغلق خارج الزمن، يتمرد فيه الموسيقار الشاب عبده (عمر رزيق) على شوقي البهلوان (أحمد كمال) الذي يدير المكان بخليط من العبث والعنف وجلالة الحكاءة (منحة البطراوي) التي تخفف عن الناس بحكايات خيالية عن البحر الذي لا يعرفه أحد، ويخطط عبده، مستعينا بموهبته، مع الشابة ننة (فايزة شامة) لكسر قبضة شوقي ونيل الحرية في عالم أرحب وهو سيناريو وحوار هالة القوصي، وتصوير عبد السلام موسى، وموسيقى أحمد الصاوي، وتصميم شريط الصوت عبد الرحمن محمود وجايم ساهوليكا، وتسجيل حوار محمد حسن، ومونتاج بوبي رولوفس وهالة القوصي، وتصميم رقصات شيرين حجازي، ورؤية فنية وملابس هالة القوصي، وديكور عمرو عبده، ومخرج منفذ فاضل الجارحي، ومدير إنتاج محمد جمال الدين.

يذكر أن هالة القوصي هي فنانة بصرية ومخرجة تعمل في مصر وهولندا وقد أنتجت عدد من الأفلام القصيرة التي عرضت في مهرجانات ومعارض دولية. ويعد فيلم شرق 12 فيلمها الروائي الثاني، حيث عرض فيلمها الأول زهرة الصبار للمرة الأولى في مسابقة مهرجان روتردام الدولي وحصل على جائزة أحسن ممثلة في مهرجان دبي الدولي وجائزة لجنة التحكيم الخاصة في مهرجان أسوان لسينما المرأة وجائزة لجنة التحكيم الخاصة في المهرجان القومي للسينما وجائزة أحسن ممثلة مساعدة في مهرجان جمعية النقاد.



المخرجة هالة القوصي