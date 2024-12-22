شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تألقها أمام أمير كرارة.. مي عز الدين أمام آسر ياسين فى "الحب كله" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تخوض النجمة مى عز الدين، بطولة جديدة لها في الموسم الرمضاني المقبل 2025، أمام النجم آسر ياسين، في مسلسل "الحب كله" للمخرج تامر محسن، وإنتاج شركة ميديا هب "سعدي جوهر، وهو التعاون الأول لها مع النجم آسر ياسين.

وكانت آخر مشاركة للنجمة مى عز الدين، في الدراما، بمسلسل سوق الكانتو من تأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى وإنتاج شركة سينرجى، ومن بطولة أمير كرارة، مى عز الدين، فتحى عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، مها نصار، عبد العزيز مخيون، محمود البزاوى، شيرين، تامر نبيل، ثراء جبيل، سلوى عثمان، ضياء عبد الخالق، أحمد التهامى، شريف ادريس وعدد آخر من الفنانين.

وكان آخر مشاركة درامية للنجم آسر ياسين في الدراما الرمضانية، بمسلسل بدون سابق انذار، بمشاركة النجمة عائشة بن أحمد، أحمد خالد صالح، إسلام حافظ، جهاد حسام، أحمد على ماهر، نهال عنبر، حنان سليمان، وعدد آخر من الفنانين، والعمل قصة ومعالجة درامية ألمى كفارنة وسيناريو وحوار كل من عمار صبرى وسمر طاهر وكريم الدليل، وإخراج هانى خليفة وإنتاج شركة blue bee للمنتج محمد مشيش.

