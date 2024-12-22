شكرا لقرائتكم خبر عن أغانى أفلام الرسوم المتحركة العالمية على ترومبيت محمد حلمى فى الأوبرا.. الثلاثاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ضمن إحتفالات وزارة الثقافة بأعياد الكريسماس والعام الجديد تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد الحفل السنوى لعازف الترومبيت محمد حلمى الذى يضم كوكبة من أغانى أفلام الرسوم المتحركة العالمية ويصاحبها أداء حركى إستعراضى بمشاركة مجموعة من الأطفال الموهوبين وذلك فى الثامنة مساء الثلاثاء 24 ديسمبر على المسرح الصغير منها " ميدلي الكريسماس ، ميدلى ترومبيت ، الجميلة والوحش ، علاء الدين ، فروزن وغيرها .



أغانى أفلام الرسوم المتحركة العالمية

يذكر أن محمد حلمى تخرج فى المعهد العالى للكونسرفتوار عام ٢٠٠٦ بتقدير إمتياز مع مرتبة الشرف وعين به عام٢٠٠٧ ، إنضم لأوركسترا القاهرة السيمفوني وكان أصغر عازف به ، حاز على جوائز كثيرة في عزف الترومبيت ، عمل كمذيع فى إحدي القنوات الفضائية وحصل على جوائز عديده في مجال الإعلام وظل فى المجال لمدة ٦ سنوات ثم عاد لممارسة الموسيقى ، سافر إلي عدة دول للحصول على شهادة المعلم والماجستير والدكتوراه في مجال الترومبيت وحاليا يعمل كمدرس في الكونسرفتوار ، بدأ حفلات أغانى الرسوم المتحركة عام ٢٠٠٦ ليكون فريقه من الأطفال الموهوبين الذين يمثلون حاليا الجيل الرابع ، حصل على العديد من التكريمات وشهادات التقدير .