شكرا لقرائتكم خبر عن أغاني فريد الأطرش على المسرح الكبير بدار الأوبرا.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل وزارة الثقافة، فعالياتها الهادفة للاحتفاء بأعلام الإبداع حيث تحيى دار الأوبرا برئاسة الدكتورة لمياء زايد ذكرى رحيل الموسيقار فريد الأطرش خلال حفل فرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية بقيادة المايسترو أحمد عامر المقام فى الثامنة مساء الأحد 22 ديسمبر على المسرح الكبير.

يتضمن البرنامج مختارات من أعمال الموسيقار الراحل البارزة منها "لكتب ع أوراق الشجر، أنا وأنت، بقى عايز تنسانى، أحبابنا يا عين، بنادي عليك وغيرها.. أداء رحاب مطاوع، وليد حيدر، نهاد فتحي، محمود عبد الحميد ومؤمن خليل".

المعروف أن فريد الاطرش يُعد أحد أعظم المطربين والملحنين في العالم ولقب بملك العود ، ينتمي إلى آل الأطرش إحدى العائلات العريقة في جبل الدروز جنوب سوريا والتى كان لها دور مهم في التصدي للإستعمار الفرنسي ، بدأ مشواره الفنى بعد إنتقاله للقاهرة مع والدته الأميرة عالية بنت المنذر وأشقائه فؤاد وأسمهان ، قام ببطولة 31 فيلما سينمائيا وتغنى بكلمات عمالقة الشعراء كما لحن لعدد ضخم من المطربين المصريين والعرب ، توفي فى 26 ديسمبر عام 1974 عن عمر يناهز 64 عاما تاركاً ارثاً خالداً مازل يثرى الساحة الفنية فى مصر والوطن العربى .

