شكرا لقرائتكم خبر عن حفل عرائس للكينج ومحمود شرقاوى في ساقية عبد المنعم الصاوى للاحتفال بـ 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحتفل ساقية عبد المنعم الصاوى بقدوم عام 2025 بأكثر طريقة والجديد في احتفالاتهم هذا العام تخصيص يوم 28 ديسمبر للاحتفال بالعام الجديد بالطريقة النوبية حيث تقدم الساقية حفلتان، حيث يقدم مسرح الساقية للعرائس حفلاً غنائيًا بالعرائس للكينج محمد منير بمسرح الحكمة، يقدم فيها عدد من أغانى الكينج الشهيرة.

محمدمنير

شرقاوى

والحفل الثانى على مسرح النهر بعنوان مهرجان "شمندورة "ويحييه الفنان النوبى محمود شرقاوى الذى اشتهر بأقوى الأغانى النوبية والتي منها "عشان الريدة، أنا إيه اللى عملته، زوز، زولى، بخاف عليك، كما يشارك في الحفل النوبى باقة مميزة من مطربين النوبة منهم الفنان النوبى حمو إسماعيل".

يذكر أن الفنانة السودانية جواهر والفنان النوبى محمود شرقاوى كانا قد حلا ضيفين على تلفزيون ”الخليج 365”، فى حلقة خاصة وتحدثا النجمان عن الفن النوبى ويغنيان أبرز الأغنيات النوبية لكبار النجوم الذى يحبهم ويتعلق بهم الجمهور، كما تحدثا النجمان خلال الحلقة عن طقوس النوبة والسودان خلال العيد الكبير، وكيف يحتفل كل شعب منهم بالعيد، كما تحدثا خلال الحلقة عن أبرز عادات الجواز فى السودان والنوبة، الأمر الذى جعل جواهر وشرقاوى يخوضان خناقة كوميدية حول حقوق الرجل والمرأة فى الزواج.