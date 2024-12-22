شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجآت أعمال نجوم هوليوود فى 2024.. أنجلينا جولى وكيت وينسلت وبن أفليك الأبرز والان مع تفاصيل الخبر

شهدت الساحة الفنية العالمية في عام 2024، تحولات ملحوظة في مسيرة العديد من الممثلين، حيث تغيرت اختياراتهم للأدوار، وتنوعت تجاربهم الفنية، ما جعلهم يحصدون مزيدًا من الاهتمام والإشادة، ومن بين هؤلاء النجوم أنجلينا جولي، وتوم هاردي، وكيت وينسلت، وبن أفليك.

وفي هذا التقرير نستعرض التحولات البارزة فى المسيرة الفنية لهؤلاء النجوم وغيرهم مع نهاية عام فنى طويل ومثير لما تميز به من أعمال متنوعة وجاذبة لعشاقهم من الجماهير حول العالم، لنستعد من أجل استقبال العام 2025، وانتظار عشاق السينما والدراما العالمية لمزيد من المفاجآت التى يحضرها نجومهم من أعمال خلال العام الجديد.



انجلينا جولي

أنجلينا جولي: قدمت في 2024 سيرة ذاتية عن مغنية الأوبرا ماريا كالاس، وقالت إنها تشعر أنها لم تؤخذ على محمل الجد في مسيرتها التمثيلية، وأضافت أنجلينا في تصريحات: "لقد كان تحديًا لي كممثلة، لقد تم أخذي على محمل الجد فى هذا الدور"، حيث وجدت جولي أنها استطاعت اثبات قدراتها التمثيلية في تجسيد شخصية عالمية بارزة مثل ماريا.

فيلم ماريا للمخرج بابلو لارين، وسيناريو ستيفن نايت، يتناول الأيام الأخيرة للسوبرانو ماريا كالاس حيث تستحضر ذكريات الانتصارات على أكثر مسارح الأوبرا شهرة في العالم وإدراك أن تلك النجاحات الفنية لن تتحقق مرة أخرى، إلى جانب مأساة حبها لـ أرسطو أوناسيس.



توم هاردي

توم هاردي: اتجه توم هاردي في 2024 إلى تجسيد أدوار متنوعة تبتعد عن الشخصيات القوية التي اعتاد عليها، مثل دوره في فيلم "The Biker" الذي يعكس شخصية أكثر تعقيدًا وإنسانية، ويظهر فيه لأول مرة في دور درامي بعيدًا عن الأكشن الذي ارتبط به في السنوات السابقة.



هاريسون فورد

هاريسون فورد: بعد سنوات من تجسيد شخصيات مغامرة، عاد هاريسون فورد في 2024 للسينما بفيلم درامي ناضج يبتعد عن الأدوار التقليدية، حيث لعب دورًا في "The Last Waltz" الذي يظهر فيه شخصًا مسنًا يحاول التكيف مع تغييراته الحياتية.



إيما ستون

إيما ستون: في 2024، توسعت إيما ستون، لتكون جزءًا من عمليات الإنتاج والإخراج في بعض المشاريع السينمائية، وهو تحول ملحوظ بالنسبة لها بعد مشوارها الطويل كممثلة، حيث تم الإعلان عن مشاركتها كمنتجة ومنفذة لفيلم درامي اجتماعي يعكس قضايا مهمة.



بن افليك

بن أفليك: منذ عام 2023، بدأ بن أفليك في إعادة تشكيل نفسه من خلال مشاريع إخراجية، وفي 2024 أصدر فيلمه "Redemption" الذي حقق نجاحًا نقديًا، ليؤكد انتقاله من ممثل إلى مخرج بارع.



كيت وينسلت

كيت وينسلت: بعد مسيرة طويلة في هوليوود، قررت كيت وينسلت العودة للأفلام المستقلة في 2024، حيث ظهرت في فيلم "Silent Waters" الذي يعرض قضايا حقوق الإنسان في مناطق نائية، وهو فيلم حصد إشادة واسعة من النقاد.

براد بيت: استمر براد بيت في إثبات جدارته كواحد من أبرز الممثلين في صناعة السينما العالمية، وفي 2024، كان له دور مميز في فيلم "Elysium" الذي يدمج بين الخيال العلمي والدراما الاجتماعية، ما جعله يحقق نجاحًا تجاريًا كبيرًا.