شكرا لقرائتكم خبر عن التايجر لايق عليكي.. إلهام شاهين في لبنان والجمهور يغازلها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت النجمة الهام شاهين عددًا من الصور على صفحتها الرسمية لموقع تبادل الصور والفيديوهات أثناء زيارتها إلى لبنان وهي ترتدى فيها فستانا بقماش التايجر، وقام عدد كبير من متابعيها جمهورها في كل مكان بمغازلتها بأجمل العبارات، كما رحب بها الجمهور اللبناني حيث أعربوا عن سعادتهما بزيارتها.



إلهام شاهين

وسبق وقالت النجمة إلهام شاهين خلال حفل توزيع جوائز مهرجان VS-Film بأكاديمية الفنون لأفضل مقال أو دراسة نقدية عن الأفلام القصيرة جدا: سعيدة بالمهرجان لأننا عندما نقدم الأفلام القصيرة سنستطيع أن نكتشف من خلالها كل المواهب الجديدة ونخرج مجموعة من الشباب يستطيعون حل المعادلة الصعبة فى السينما بأن نقدم عملا مبدعا وبه متعة مشاهدة الجمهور، فمن المؤكد أننا يهمنا أن تصل أفلامنا لكل الجمهور، وسعيدة بالإقبال على المهرجان، وأتمنى أن يقبل الجمهور على حضور هذه الأفلام كما أتمنى من القنوات أن تقبل على عرض تلك الأفلام المليئة بالمواهب، فكل المخرجين العظماء ظهوروا بسبب إعطاءهم فرصة، على سبيل المثال المخرجة الكبيرة كاملة أبو ذكري التي أكتشفت من خلال فيلم قصير.