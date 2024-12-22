شكرا لقرائتكم خبر عن فستان الزفاف كلمة السر.. ياسمين رئيس ارتدته في زواجها وفيلمين بالسينما في 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعيش النجمة ياسمين رئيس انتعاشة فنية سينمائية مع اقتراب نهاية عام 2024، من خلال فيلمي "الفستان الأبيض" والتي شاركت في انتاجه أيضًا و"الهنا اللى أنا فيه" والتي تشارك في بطولته بجوار كريم محمود عبد العزيز وياسمين رئيس، وهو الأمر الذى لا يختلف عن حياتها الخاصة والتي استقرت فيها بعد زواجها هذا العام، وكان لهذا العام علامة مميزة للفنانة ياسمين رئيس وهو "فستان الزفاف".



زواج ياسمين رئيس

زواج ياسمين رئيس

تزوجت الفنانة ياسمين رئيس في شهر مايو من عام 2024، وأقامت حفل الزفاف داخل القلعة، وظهرت خلال الصور مرتدية فستان الزفاف وعاشت لحظات سعيدة مع زوجها ووسط حضور صديقاتها من داخل الوسط الفني وخارجه.



ياسمين رئيس من فيلم الفستان الأبيض

فيلم الفستان الأبيض

احتفلت الفنانة ياسمين رئيس مؤخرًا، بمشاركة فيلم "الفستان الأبيض" في مهرجان الجونة السينمائي، مروراً بعرضه في السينمات بعد ذلك، وهو الفيلم الذى دارت أحداثه حول "فستان الزفاف"، حيث دار أحدا الفيلم في إطار من الدراما حول صديقتين من حي فقير توشك إحداهما على الزواج، لكن يتلف فستان زفافها في نفس يوم الحفل، فتخوض رحلة في القاهرة مع صديقتها المقربة للبحث عن فستان آخر.



ياسمين رئيس من فيلم الهنا اللى انا فيه مع كريم محمود عبد العزيز ودينا الشربيني

فيلم الهنا اللى أنا فيه

احتفلت الفنانة ياسمين رئيس منذ أيام بطرح أحداث أعمالها السينمائية وهو فيلم "الهنا اللى انا فيه"، ويشاركها في بطولته كل من كريم محمود عبد العزيز ودينا الشربيني، وارتدت ياسمين رئيس خلال أحداث العمل "فستان الزفاف" حيث دارت أحداث الفيلم حول شخصية الدكتور (أحمد)، والمهتم بإعطاء نصائح لمتابعيه حول بناء الشخصية والسعادة الزوجية على وسائل التواصل الاجتماعي، في حين يواجه مشاكل في حياته الزوجية، ويُفاجأ بزوجته تعرض على صديقتها الزواج منه.