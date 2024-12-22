شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء تصوير الموسم الخامس والأخير من Stranger Things.. صور من الكواليس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى القائمون على إنتاج مسلسل الرعب والخيال Stranger Things من عملية تصوير الموسم الخامس والأخير رسميًا بعد مرور ما يقارب العام على انطلاق عملية الإنتاج والتصوير في 8 يناير 2024.

وكشفت المنصة الأمريكية نتفليكس، عن مجموعة من الصور من داخل الكواليس خلال رحلة التصوير التي انتقلوا فيها لخمس مواقع تصوير.

وشهد الموسم الخامس انضمام أعضاء فريق التمثيل الجدد نيل فيشر وجيك كونلي وأليكس بريكس وليندا هاميلتون للجولة النهائية، وانضموا إلى أعضاء فريق التمثيل الرئيسيين العائدين ميلي بوبي براون وفين وولفهارد وديفيد هاربور ووينونا رايدر وناتاليا داير وتشارلي هيتون.



كواليس المسلسل كواليس المسلسل



صور أخرى من كواليس المسلسل صور أخرى من كواليس المسلسل



الموسم الخامس من المسلسل الموسم الخامس من المسلسل



كواليس الموسم الخامس كواليس الموسم الخامس



صور من كواليس الموسم الخامس من المسلسل صور من كواليس الموسم الخامس من المسلسل



صورة من المسلسل صورة من المسلسل