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شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء تصوير الموسم الخامس والأخير من Stranger Things.. صور من الكواليس والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - انتهى القائمون على إنتاج مسلسل الرعب والخيال Stranger Things من عملية تصوير الموسم الخامس والأخير رسميًا بعد مرور ما يقارب العام على انطلاق عملية الإنتاج والتصوير في 8 يناير 2024.
وكشفت المنصة الأمريكية نتفليكس، عن مجموعة من الصور من داخل الكواليس خلال رحلة التصوير التي انتقلوا فيها لخمس مواقع تصوير.
وشهد الموسم الخامس انضمام أعضاء فريق التمثيل الجدد نيل فيشر وجيك كونلي وأليكس بريكس وليندا هاميلتون للجولة النهائية، وانضموا إلى أعضاء فريق التمثيل الرئيسيين العائدين ميلي بوبي براون وفين وولفهارد وديفيد هاربور ووينونا رايدر وناتاليا داير وتشارلي هيتون.
كواليس المسلسل
صور أخرى من كواليس المسلسل
الموسم الخامس من المسلسل
كواليس الموسم الخامس
صور من كواليس الموسم الخامس من المسلسل
صورة من المسلسل
تم تأكيد عودة دارابونت إلى الإخراج في دردشة مع موقع The Daily Beast، حيث أكد أنه سيخرج حلقتين من المسلسل الخيالي العلمي الناجح للموسم الأخير القادم.من غير الواضح حاليًا أي من حلقتي الموسم سيخرج، لكن مايا هوك - التي تلعب دور البطولة في المسلسل بدور روبن باكلي - قالت إن الموسم الأخير من المسلسل "يتكون في الأساس من ثمانية أفلام وليست حلقات خاصة وأن الحلقات طويلة جدًا".
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