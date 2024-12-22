شكرا لقرائتكم خبر عن القائمة الكاملة لجوائز الدورة الـ35 من مهرجان أيام قرطاج السينمائية والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 22 ديسمبر 2024 01:43 ص

كشف مهرجان أيام قرطاج السينمائية في دورتها الخامسة والثلاثين جوائز المسابقات الرسمية، حيث فاز بجائزة الجمهور للفيلم الروائي القصير في "قاعة الانتظار" إخراج معتصم طه (فلسطين)، بينما نال جائزة الجمهور للفيلم الروائي الطويل بالتساوي، فيلم "سلمى" إخراج جود سعيد (سوريا) و"الذراري الحمر" إخراج لطفي عاشور (تونس).

أما جائزة أفضل فيلم للسّينما الواعدة فكان من نصيب فيلم اللعنة إخراج بثينة علولو (تونس)، وفي المسابقة الوطنية حصد جائزة أفضل فيلم قصير تونسي فيلم "ثنية عيشة" إخراج سالمة الهبي (تونس) وذهبت جائزة أفضل فيلم وثائقي طويل تونسي لفيلم "لون الفسفاط" إخراج رضا التليلي (تونس)، بينما حصل على جائزة أفضل فيلم روائي طويل تونسي، "قنطرة" إخراج وليد مطار (تونس).

وفي المسابقة الرسمية للأفلام الوثائقية القصيرة حصد التّانيت البرونزي- الفيلم الوثائقي القصير: "رحلة باهاتي في التربية الجنسية" إخراج سايتاباوو كاياراي (كينيا)، وحصد التّانيت الفضّي - الفيلم الوثائقي القصير: "فريحة" إخراج بدر يوسف (اليمن)، بينما ذهب التّانيت الذّهبي الفيلم الوثائقي القصير لفيلم "الأيام الأخيرة مع اليان" إخراج مهدي الحجري (تونس).

وفي المسابقة الرسمية للأفلام الوثائقية الطويلة حصد تنويه خاص (جائزة لجنة التّحكيم) فيلم "NDar Saga Waalo" إخراج عصمان ويليام مباياي (السنغال)، ونال التّانيت البرونزي - الفيلم الوثائقي الطّويل "ماتيلا" إخراج عبد الله يحيى (تونس)، بينما نال التّانيت الفضّي الفيلم الوثائقي الطّويل: "Tongo SAA, rising up at night" إخراج نيلسون ماكينغو (جمهورية الكونغو الديمقراطية، والتّانيت الذهبي- الفيلم الوثائقي الطّويل، فيلم عمل فدائي) إخراج كمال جعفري (فلسطين).

وفي المسابقة الرسمية للأفلام الروائية القصيرة، نال التّانيت البرونزي - الفيلم الرّوائي القصير: "عالحافة" إخراج سحر العشي (تونس) والتّانيت الفضّي- الفيلم الرّوائي القصير من نصيب فيلم "أحلى من الأرض" للمخرج شريف البنداري (مصر)، والتّانيت الذهبي- الفيلم الرّوائي القصير "بعد ذلك لن يحدث شيء" إخراج ابراهيم عمر (السودان).

في المسابقة الرسمية للأفلام الروائية الطويلة منح تنويه خاص (جائزة لجنة التّحكيم) لفيلم "البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو" إخراج خالد منصور (مصر)، وحصد جائزة أفضل مونتاج كاميل توبكيس عن فيلم "عايشة" (تونس)، فيما ذهبت جائزة أفضل صورة مصطفى الكاشف عن فيلم "القرية المجاورة للجنة" (الصومال)، وحصد جائزة أفضل موسيقى: هاني عادل عن فيلم أرزة (لبنان)، وجائزة أفضل ممثل سامي لشعة عن فيلم الاختفاء (الجزائر)، وجائزة أفضل ممثلة ذهبت إلى سولاف فواخرجي عن فيلم سلمى (سوريا)، بينما نال جائزة أفضل سيناريو: بودي أسيانبي عن فيلم الرجل مات (نيجيريا).

وذهبت جائزة العمل الأوّل "الطّاهر شريعة" الفيلم الرّوائي الطّويل (تي في 5 موند) لفيلم "هانامي" من إخراج دنيس فرنانديز (الرأس الأخضر) ، والتّانيت البرونزي - الفيلم الرّوائي الطّويل لفيلم "دمبا" (السنغال)، والتّانيت الفضّي - الفيلم الرّوائي الطّويل ذهبت "إلى عالم مجهول" للمخرج مهدي فليفل (فلسطين)، والتّانيت الذهبي- الفيلم الرّوائي الطّويل من نصيب فيلم "الذراري الحمر" للمخرج لطفي عاشور (تونس).