شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان القاهرة للفيلم القصير يمنح فيلم "برتقالة من يافا" جائزة البرج الذهبى والان مع تفاصيل الخبر

منح مهرجان القاهرة السينمائي للفيلم القصير، الفيلم الفلسطيني برتقالة من يافا جائزة "البرج الذهبي"، وذلك خلال حفل ختام المهرجان الذي يقام حاليا في دار الأوبرا المصرية، وشهد الحفل حضور المخرج أمير رمسيس والفنانة حورية فرغلي والإعلامي شريف سعيد رئيسا لقطاع الانتاج الوثائقي وانطلق حفل توزيع الجوائز بأغنية "لبيروت" قدمتها سمية وجدي.



برتقالة من يافا يفوز بالبرج الذهبي



حورية فرغلي من حفل ختام مهرجان القاهرة للفيلم القصير



سمية وجدي من حفل ختام مهرجان القاهرة للفيلم القصير

وكانت الدورة السادسة للمهرجان قد شهدت عرض ما يقرب من 50 فيلما قصيرا من دول مختلفة، تخللها عروض عالمية للمرة الأولى، وعدد من الندوات المختلفة كندوة الفنان خالد النبوي، والفنان الفسلطينى كامل الباشا والسيناريست تامر حبيب، بالإضافة إلى ورش الماستر كلاس المتنوعة.

وكرم المهرجان خلال حفل افتتاح دورته السادسة كل من الفنانة ناهد السباعي ومهندس الديكور أنسي أبو سيف والممثل الفلسطيني كامل الباشا ومنحهم البرج الذهبي عن مشوارهم الفني.

ومن ضمن الأفلام المميزة التي عرضها المهرجان، جاء الفيلم اللبناني Far From It، والفيلم المصري كعب عالى، والفيلم الفلسطيني برتقالة من يافا، والفيلم المصري دم فاسد، والفيلم المصري أروح لفين، والفيلم المصري أبويا، وفيلم العربية الألماني، وفيلم حر، وفيلم نص فيتو، وفيلم مادونا، وفيلم عقبالك يا قلبي.