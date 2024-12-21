شكرا لقرائتكم خبر عن علا الشافعى وأحمد الطاهرى وأحمد فايق يحصدون جوائز آمال العمدة ومفيد فوزى والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت الإعلامية حنان مفيد فوزي جوائز آمال العمدة ومفيد فوزي لعام 2024، والتي أقيمت بقاعة محمد حسين هيكل بنقابة الصحفيين، وقد حصل على جائزة المحاور مفيد فوزي لأفضل موقع موقع ”الخليج 365” وتسلمتها الكاتبة الصحفية ورئيس تحرير الخليج 365 علا الشافعي، وحصل على جائزة أفضل جريدة جريدة "الوطن" وتسلمها رئيس التحرير مصطفى عمار، وحصل على جائزة الإعلامية آمال العمدة لأفضل مذيع تليفزيوني الإعلامي أحمد فايق رئيس قطاع البرامج بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وذهبت جائزة أفضل برنامج إذاعي إلى الإعلامي أحمد الطاهري، رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ونال جائزة الإبداع المخرج خالد جلال، وحصل على جائزة المحاور مفيد فوزي للتميز الدكتور زاهي حواس.

وحصل على جائزة آمال العمدة لأفضل فنان تشكيلي "أحمد فريد"، وحصل على جائزة المحاور مفيد فوزي لأفضل فنانة تشكيلية سالي وفائي، كما حصلت على جائزة مفيد فوزي لأفضل مذيعة حوارية سالي عبد السلام، وحصلت على جائزة المحاور مفيد فوزي لأفضل مذيعة إذاعية جيهان عبد الله، فيما حصد جائزة المحاور مفيد فوزي لأفضل مذيع إذاعي مروان قدري، وجائزة المحاور مفيد فوزي لأفضل مذيعة تلفزيونية شيرين عفت، كما حصل على جائزة مفيد فوزي لأفضل مذيع تلفزيوني تامر أمين، وحصلت على جائزة الإعلامية آمال العمدة لأفضل توك شو الإعلامية شيرين الشايب، وحصلت على جائزة آمال العمدة لأفضل كاتبة صحفية الصحفية زينب عبد الرزاق.



الكاتبة الصحفية علا الشافعى



الخليج 365 يحصد جائزة مفيد فوزى لأفضل موقع



تكريم الزميل مصطفى عمار رئيس تحرير الوطن



تكريم جريدة الوطن



تكريم خالد جلال



تكريم زاهى حواس



تكريم موقع الخليج 365



تكريم نبيلة عبيد