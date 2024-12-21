شكرا لقرائتكم خبر عن أبطال فيلم "المستريحة" يحتفلون بعرضه الخاص 30 ديسمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقرت الشركة المنتجة لفيلم "المستريحة" على إقامة العرض الخاص بالعمل يوم الإثنين 30 ديسمبر الجارى، داخل أحد الأماكن بمدينة 6 أكتوبر، قبل طرحه بالسينمات 31 ديسمبر الحالي، والمقرر أن يحضره معظم أبطال الفيلم بالإضافة إلى عدد من الضيوف.

فيلم المستريحة من تأليف محمد عبد القوي، وأحمد أنور، وأسامة حسام الدين، وأحمد سعد والي، وإخراج عمرو صلاح، ويشارك في بطولته: عمرو عبد الجليل، ومحمد رضوان، ومحمود الليثي، وعمرو وهبة، ومصطفى غريب، ونور قدري، وعبدالرحمن ظاظا، وتدور أحداثه في إطار كوميدي، حول شاهيناز (ليلى علوي) وهى نصابة تدخل في صراعات مع بيومي فؤاد من أجل الوصول إلى قطعة ألماس، فيما تستعين في مهمتها بأبنائها.

فيلم المستريحة يجمع ليلى علوى وبيومى فؤاد في السينما للمرة الرابعة بعدما قدما سوياً أفلام "ماما حامل" عام 2021، و"سوجر دادى" عام 2023، و"جوازة توكسيك" الذى تم عرضه هذا العام وشارك فى محمد أنور، ملك قورة، هيدي كرم، تامر هجرس، الراقصة الاستعراضية جوهرة في ثانية تجاربها بالتمثيل، بعد مشاركتها في فيلم "شوجر دادي" مع فريق عمل الفيلم نفسه، وهو من تأليف لؤي السيد، وإخراج محمود كريم.

يذكر أن ليلى علوى يعرض لها حالياً فى السينمات فيلم "آل شنب" بطولة كل من: ليلى علوى، لبلبة، سوسن بدر، أسماء جلال، هيدى كرم، محمود البزاوى، خالد سرحان، على الطيب، ابتهال الصريطى، حسن مالك، سلافة غانم، نورين أبو سعدة، أحمد عصام، هبة يسرى، تأليف أحمد رؤوف وإسلام حسام وإخراج أيتن أمين.

وتدور أحداث فيلم "آل شنب" فى إطار عائلى لايت، حول حدوث حالة وفاة مفاجئة لأحد أفراد عائلة آل شنب، ويضطر أفراد العائلة للذهاب إلى الإسكندرية للمشاركة فى إجراءات الجنازة والعزاء، وخلال الأيام الثلاثة للحداد وهذا التجمع العائلى الكبير الذى يضم 4 شقيقات، وأبنائهم وأحفادهم تنفجر المواقف الكوميدية بينهم.