شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365 يحصد جائزة مفيد فوزى لأفضل موقع.. صور والان مع تفاصيل الخبر

نال موقع الخليج 365 جائزة الإعلامي مفيد فوزي لأفضل موقع، وذلك خلال حفل توزيع جوائز آمال العمدة ومفيد فوزي لعام 2024، والذي أقيم بقاعة محمد حسين هيكل بنقابة الصحفيين، وتسلمت الجائزة الكاتبة الصحفية ورئيس تحرير الخليج 365 علا الشافعي.

وحرص عدد من نجوم الفن والإعلام على حضور الحفل، منهم النجمة نبيلة عبيد والدكتور زاهي حواس، والإعلامي تامر أمين، والفنان سامح الصريطي وزوجته الفنانة حنان، والإعلامية أسما إبراهيم، والإعلامية إنجي علي، والإعلامية منة فاروق، والإعلامي أحمد فايق.

ومن المقرر تكريم عدد من نجوم الفن والإعلام في تلك الاحتفالية وهم: المخرج خالد جلال، النجمة نبيلة عبيد، الشاعر أيمن بهجت قمر، الكاتبة الصحفية ورئيس تحرير الخليج 365 علا الشافعي، الإعلامي أحمد فايق، الإعلامية جاسمين طه حسين، الإعلامية سهير جودة،، الكاتب خالد منتصر، الصحفي مصطفى عمار، الصحفي علاء الغطريفي، ياسمين شحاتة، ماجد حسني، الفنان التشكيلي أحمد فريد، الفنانة التشكيلية سالي وفائي.

وسيتم تكريم أيضًا الإعلامية سالي عبد السلام، الإعلامية جيهان عبد الله، الإعلامي مروان قدري، الإعلامي أحمد يونس، الإعلامية شيرين عفت، الإعلامي تامر أمين، الكاتبة زينب عبد الرزاق، الكاتب عمر طاهر، الأستاذ خالد مرسي، الإعلامية ريهام السهلي، الإعلامية أسما إبراهيم، الدكتورة لميس جابر، الإعلامية منة فاروق، الإعلامية ريهام إبراهيم، الإعلامية إنجي على، الإعلامية بوسي شلبي، وعمرو منسي مدير مهرجان الجونة، المخرج مروان حامد.



الكاتبة الصحفية علا الشافعى



الخليج 365 يحصد جائزة مفيد فوزى لأفضل موقع



تكريم الزميل مصطفى عمار رئيس تحرير الوطن



تكريم جريدة الوطن



تكريم موقع الخليج 365



تكريم نبيلة عبيد