نجوم الفن والإعلام بحفل توزيع جوائز الموريكس دور 2024

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 21 ديسمبر 2024 10:19 مساءً - انطلق مساء اليوم حفل توزيع جوائز الموريكس دور لعام 2024، والذي حرص على حضوره عدد كبير من نجوم الفن بالوطن العربي والإعلاميين والمشاهير.

وحرصت "الخليج 365" على التواجد بالحفل لنقل توافد النجوم وحضورهم لفعاليات الحفل مساء اليوم.

حضور نجوم الفن ومن أبرزهم وليد توفيق و صفية العمري

وجاء من ضمن الحضور المُخرج المصري محمد سامي وزوجته الفنانة مي عمر، المطرب وليد توفيق، وكل من الفنانين بديع أبو شقرا، ملكة جمال لبنان للعام 2024 ندى كوسا، مايا دياب، رنين مطر، باميلا الكيك، وسام حنا، ماريلين نعمان، ميرفا القاضي والفنانة المصرية الكبيرة صفية العمري.

وجاء من ضمن الحضور أيضًا الفنانة ورد الخال، كارلا حداد، الفنانة المصرية إلهام شاهين، ملكة الجمال والإعلامية رهف عبد الله، الفنانة شوق.

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تفاصيل حفل الموريكس دور 2024

يُذكر أن الحفل قد تم انطلاقه مساء اليوم تحت شعار "شفاء جراح العالم بالفن والموسيقى" بالعاصمة اللبنانية بيروت، ومن المُنتظر أن يشهد الحفل تكريم عدد من نجوم الفن والمشاهير.

وكانت قد نشرت اللجنة المنظمة لـ جوائز الموريكس دور الإعلان الترويجي للحفل عبر حسابها الشخصي على تطبيق "إنستغرام"، وعلقت عليه بالقول: "عدنا مجدداً، هل أنتم مستعدون لأضخم مهرجان لتوزيع الجوائز في العالم العربي؟ موريكس دور 2024 قريباً على شاشة إل بي سي".

وقد تكتمت اللجنة المنظمة للحفل أسماء المكرمين في دورة العام 2024، وتردد أن جائزة إنجاز العمر سُتقدم للمطرب القدير وليد توفيق بمناسبة مرور نصف قرن على بداية مشواره الفني، كما تم تداول أخبار مفادها أن عدد المكرمين سيتجاوز الثلاثين، بين نجم ونجمة، وسيصل لزيادة بعض الفئات المكرمة لتضم نجوماً أتراكًا وعالميين، عربًا وأجانب، حيث سيتواجد البعض منهم للمرة الأولى في حفل لبناني، إضافة إلى منتجين وملحنين وإعلاميين.

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