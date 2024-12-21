شكرا لقرائتكم خبر عن علا الشافعي ونبيلة عبيد على السجادة الحمراء فى حفل توزيع جوائز آمال العمدة ومفيد فوزى والان مع تفاصيل الخبر

حرصت الكاتبة الصحفية ورئيس تحرير جريدة الخليج 365 علا الشافعي على حضور حفل توزيع جوائز آمال العمدة ومفيد فوزي لعام 2024، كما حرصت على الحضور كل من النجمة نبيلة عبيد، والفنان سامح الصريطي، وزوجته المطربة حنان، والمخرج خالد جلال، والفنانة صفاء جلال.

ومن المقرر تكريم عدد من نجوم الفن والإعلام في تلك الاحتفالية وهم: المخرج خالد جلال، النجمة يسرا، النجمة نبيلة عبيد، الشاعر أيمن بهجت قمر، الكاتبة الصحفية ورئيس تحرير الخليج 365 علا الشافعي، الإعلامية جاسمين طه حسين، الإعلامية سهير جودة،، الكاتب خالد منتصر، الصحفي مصطفى عمار، الصحفي علاء الغطريفي، ياسمين شحاتة - "إينجما"، ماجد حسني - دير جيست، الفنان التشكيلي أحمد فريد، الفنانة التشكيلية سالي وفائي.

وسيتم تكريم أيضًا الإعلامية سالي عبد السلام، الإعلامية جيهان عبد الله، الإعلامي مروان قدري، الإعلامي أحمد يونس، الإعلامية شيرين عفت، الإعلامي أحمد فايق، الإعلامي تامر أمين، الكاتبة زينب عبد الرزاق، الكاتب عمر طاهر، الأستاذ خالد مرسي، الإعلامية ريهام السهلي، الإعلامي عمرو أديب، الإعلامية أسما إبراهيم، الدكتورة لميس جابر، الإعلامية منة فاروق، الإعلامية ريهام إبراهيم، الإعلامية إنجي على، الإعلامية بوسي شلبي، وعمرو منسي مدير مهرجان الجونة، المخرج مروان حامد.