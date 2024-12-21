شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب توفيق يطرح أحدث أغانيه بعنوان "سيبك من قال" بتوقيع عصام كاريكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح النجم إيهاب توفيق أحدث أغانيه التي تحمل اسم "سيبك من قال" من كلمات محمود صلاح وألحان عصام كاريكا وتوزيع باسم منير، وتقول كلمات الأغنية:

سيبك مين قال

سيبك مين حكي

لما بشوفك قلبي يدق واحس بتكتكه

سيبك مين قال سيبك

سيبك من حكي

لما بشوفك قلبي يدق واحس بتكتكه

انا من غرامك خلاص قلبي اشتكى

ياللي ملكت قلبي وغيرت المملكة

أنا من غرامك خلاص قلبي اشتكى

ياللي ملكت قلبي وغيرت المملكة

ياللي ملكت قلبي وغيرت المملكة غيرت المملكة

يا حتة بونبونى

رموشك سحروني

عيونك وعيونى

بيقولوا احلى كلام

فى الاحلام نادوني

بالعالم خطفوني

يا ناس اعذروني لو جنني الغرام

أنا من غرامك خلاص قلبي اشتكى

ياللي ملكت قلبي وغيرت المملكة

أنا من غرامك خلاص قلبي اشتكى

اه ياللي ملكت قلبي وغيرت المملكة

ياللي ملكت قلبي وغيرت المملكة

غيرت المملكة

سيبك مين قال

سيبك مين حكي

لما بشوفك قلبي يدق واحس بتكتكه

سيبك مين قال سيبك

سيبك من حكي

لما بشوفك قلبي يدق واحس بتكتكه

انا من غرامك خلاص قلبي اشتكى

ياللي ملكت قلبي وغيرت المملكه

انا من غرامك خلاص قلبي اشتكى

ياللي ملكت قلبي وغيرت المملكه

ياللي ملكت قلبي وغيرت المملكة غيرت المملكة



وأبهر مؤخرا النجم إيهاب توفيق، ستوديو برنامج "معكم"، مع الاعلامية منى الشاذلي، المذاع على قناة ON، بباقة من أشهر أغانيه ومنها "سحراني ليل ونهار"، و"الله عليك يا سيدي" وسط تفاعل كبير وتصفيق من الجمهور على موسيقى وكلمات الأغاني.