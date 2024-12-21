شكرا لقرائتكم خبر عن 22 مليون مشاهدة لأغنية "ياريت أهالينا ماربونا" لحمادة هلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصدت أغنية النجم حمادة هلال "ياريت أهالينا ماربونا" التى طرحها منذ حوالى 3 أيام، 22 مليون مشاهدة على جميع منصات السوشيال ميديا، حيث طل على جمهوره بلوك جديد نال إعجاب الجميع.

وأعلن المنتج ومهندس الصوت هانى محروس على صفحة التواصل الاجتماعى قائلاً: الحمد لله أغنية ياريت أهالينا ماربونا تحقق 22 مليون مشاهدة علي جميع المنصات خلال 3 أيام.





وتصدر مؤخرا النجم حمادة هلال تريند اليوتيوب والانستجرام بأغنية "ياريت أهالينا ماربونا"، بعد طرحها مباشرة واقتربت من تحقيق 100 ألف مشاهدة في أقل من 24 ساعة، وظهر من خلالها هلال بلوك جديد نال إعجاب جمهوره، وهى من كلمات بهاء الدين محمد، ألحان محمد قماح، توزيع عمرو الخضري، ومكس وماستر هاني محروس.

وتقول كلمات الأغنية:



ياريت أهالينا ما ربونا

ياريتهم كانوا حتى سابونا

ف قلوبنا لو حتة قسوه

أهو نأذي بيها اللي أذونا

ربونا بـ لأ عيب مايصحش

سابونا في عالم متوحش

وبقول بأمانه وعن نفسي

جربت أتحمل ما ارتحتش

ياريت أهالينا ما ربونا

ياريت أهالينا ما ربونا

ياريتهم كانوا حتى سابونا

في قلوبنا لو حتة قسوة

أهو نأذي بيها اللي أذونا

معقوله نشوف الناس ديه

قاسية وقلوبها مغبية

وقادرين نغلبها وفي الأخر

نعاملهم برضه بتربية

حتى اللي نقول دول حبايبنا

حطوا الفهلوة في الشوق والهوى

لف ودوران بيلاعبونا

قال كدة قال ايه

بيحبونا

ياريت أهالينا ما رابونا

ياريتهم كانوا حتى سابونا

ف قلوبنا لو حتة قسوه

أهو نأذي بيها اللي أذونا

ربونا ب لأ عيب مايصحش

سابونا في عالم متوحش

وبقول بأمانه وعن نفسي

جربت أتحمل ما ارتحتش

