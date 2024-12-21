شكرا لقرائتكم خبر عن نفاد تذاكر حفل ذكرى فريد الأطرش فى الأوبرا غدًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت دار الأوبرا المصرية عن نفاد تذاكر الحفل الخاص بذكرى الموسيقار الكبير فريد الأطرش الذى يقام غدًا الأحد الموافق 22 ديسمبر بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، في تمام الساعة الثامنة مساءً.

حفل روائع فريد الأطرش

وسيقدم الحفل فرقة عبد الحليم نويرة، وستقدم أجمل أغاني وألحان فريد الأطرش تحت قيادة المايسترو أحمد عامر، وبمشاركة نخبة من الفنانين وهم وليد حيدر، محمود عبد الحميد، مؤمن خليل، نهاد فتحي ورحاب مطاوع.

المعروف أن فريد الأطرش يُعد أحد أعظم المطربين والملحنين في العالم ولقب بملك العود، ينتمي إلى آل الأطرش إحدى العائلات العريقة في جبل الدروز جنوب سوريا التى كان لها دور مهم في التصدي للاستعمار الفرنسي، بدأ مشواره الفنى بعد انتقاله للقاهرة مع والدته الأميرة عالية بنت المنذر وأشقائه فؤاد وأسمهان، قام ببطولة 31 فيلمًا سينمائيًا وتغنى بكلمات عمالقة الشعراء كما لحن لعدد ضخم من المطربين المصريين والعرب، توفي فى 26 ديسمبر عام 1974عن عمر يناهز 64 عاما تاركًا إرثًا خالدًا ما زال يثرى الساحة الفنية فى مصر والوطن العربى.